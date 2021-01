El vicepresidente andaluz aconseja a la población autoconfinarse

Cádiz, 14 ene (EFE).- El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha destacado este jueves que "todos deberíamos tener conciencia de la gravedad del momento", por el aumento "explosivo" de contagios de coronavirus, y autoconfinarnos, sin necesidad de esperar a que un gobierno dicte esa medida.

En una visita al Ayuntamiento de Barbate (Cádiz), Marín ha apelado a la "concienciación social" y ha segurado: "No hace falta que ningún político me diga que me puedo autoconfinar".

Ha recordado que Andalucía, junto a otras comunidades autónomas, pidió ayer al Ministerio de Sanidad en el Consejo Interterritorial de Salud que el Gobierno decretara "o al menos tuviera un plan para decretar un confinamiento o bien parcial o bien global, en todo el territorio nacional, para parar esta ola".

En su opinión sería una medida para frenar esta tercera ola "lo antes posible" ahora que "estamos ya con esa esperanza puesta en la vacuna" y que permitiría que "en los próximos meses empecemos a salir de esta pesadilla".

El también consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín ha recordado que este miércoles Andalucía tuvo 7.000 contagiados, por lo que fue "el peor día de toda la pandemia", con 1.700 hospitalizaciones.

No obstante ha explicado que la presión de las UCI, que actualmente albergan a 289 enfermos graves de coronavirus, "no ha variado".

Esta evolución hace previsible que el comité de expertos de Andalucía decida en su reunión de mañana nuevas restricciones a la movilidad, horarias (dentro de lo que permite el decreto del estado de alarma a las comunidades autónomas, entre las diez de la noche y las seis de la mañana), o de paralización de actividades "no esenciales".

Marín supone que los expertos propondrán mañana aumentar los cerramientos perimetrales o por municipios o por distritos sanitarios.

"En ocho días el virus ha tenido una evolución explosiva que ha sorprendido a todo el mundo", ha reiterado para recordar que países como Portugual, Alemania, Francia o Reino Unido han decretado ya el confinamiento de sus poblaciones.