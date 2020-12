Yolanda Díaz anuncia que el Gobierno quiere subir el salario mínimo en 2021: "No compartimos la congelación"

El Gobierno se inclina por subir el salario mínimo interprofesional este 2021. Así lo ha desvelado este viernes la ministra Yolanda Díaz, que no ha querido precisar una cifra concreta de incremento del SMI hasta escuchar a las propuestas de los sindicatos y patronales en la mesa de negociación convocada al respecto la próxima semana. En 2020, el salario mínimo está situado en los 950 euros mensuales. "Desde luego, no compartimos la congelación", ha afirmado la ministra en 'La cosas claras' de TVE, una medida que reclaman los empresarios, como reiteró ayer el líder de la CEOE, Antonio Garamendi.

La ministra Díaz confirma así que la postura del Ejecutivo sobre la evolución del SMI aboga por la subida, después de que desde el Ministerio de Trabajo y la portavocía del Gobierno se hubiera guardado bastante cautela en este tema hasta el momento, con la premisa de que había que esperar a conocer las posiciones de los agentes sociales en la mesa de diálogo.

Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, ya han reclamado públicamente al Ejecutivo la subida del salario mínimo. El líder de CCOO, Unai Sordo, afirmó esta semana que el sindicato "no aceptaría" una congelación del indicador que marca el salario más bajo de las personas asalariadas en España y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, apostó por incrementarlo al "entorno de los 1.000 euros" este 2021.

Por su parte, en la patronal CEOE también han manifestado su postura, que aboga por la congelación del SMI este año marcado por la crisis del coronavirus. "Pensamos que no es el momento de hablar de estos temas", afirmó ayer Antonio Garamendi. El presidente de la patronal destacó "la que está cayendo" para muchas empresas, especialmente muchas de la hostelería y el comercio, "que son a las que les afecta el salario mínimo".

Mirada al pasado, las pensiones y a Europa

La ministra de Trabajo ha argumentado su rechazo a la congelación del SMI por varios motivos. Entre ellos, ha destacado especialmente tres. El primero supone una mirada al pasado. Yolanda Díaz ha recordado que "en toda la historia de la democracia" no se ha congelado nunca el salario mínimo interprofesional salvo en dos ocasiones, durante el mandato de Mariano Rajoy, que la ministra ha encuadrado en una política de "recortes y austeridad" que no es la que defiende el Gobierno de coalición. Es cierto que, si se echa un vistazo a la evolución del SMI en la democracia, tampoco se había incrementado nunca tanto como en 2019, cuando se elevó un 22,3% tras un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos.

En segundo lugar, Díaz ha llamado a mirar qué están haciendo los países de nuestro entorno europeo y ha destacado que "todos" están acordando aumentos de sus salarios mínimos para el próximo año. Desde el Ministerio de Trabajo explican a este medio que hay numerosos ejemplos, como el caso de Francia, que prevé un aumento "cercano al 1%", de Alemania, de "un 2,7%" y de Holanda, del "1,9%", entre otros.

Y, por último, la ministra también ha argumentado que "nadie comprendería" que se congelara el SMI cuando el Gobierno ha acordado revalorizar las pensiones un 0,9% en 2021, según la previsión de inflación para el próximo ejercicio, y ha aprobado la misma subida para el salario de los empleados públicos. "Nadie comprendería, en la política de rentas que estamos llevando y en un Gobierno progresista, que no hiciéramos lo mismo con los trabajadores y trabajadoras que más lo necesitan, de acompañarlos cuanto menos en una senda que permita no perder poder adquisitivo", ha sostenido Yolanda Díaz.

"No voy a dar una cantidad porque me debo a la mesa de diálogo social. Como todo, lo discutiremos y ojalá tengamos un acuerdo", ha afirmado la responsable de Trabajo para no desvelar la cifra de aumento que estudia el Gobierno.