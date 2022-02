Yolanda Díaz cita a los agentes sociales para el despliegue de los nuevos ERTE a partir de febrero

La Comisión Europea ha recibido con satisfacción la reforma laboral, explica Yolanda Díaz, después de reunirse con el comisario de Empleo, Nicolas Schmit, en Burdeos "Acabo de reunirme con el comisario de Empleo y tengo que decirles que ha mostrado su satisfacción, y nos ha transmitido la enhorabuena por el papel jugado con la primera reforma, que es con acuerdo, también en el seno de la Unión Europea". La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo se encuentra este martes en Burdeos para una reunión informal de ministros del ramo bajo la presidencia francesa de turno del Consejo de la UE.

Uno de los aspectos fundamentales de esa reforma laboral recién aprobada y aplaudida en Bruselas, como explica la vicepresidenta, es el nuevo papel estructural concedido a los ERTE. En la actualidad aún hay unas 100.000 personas, de los 3,5 millones que llegaron a estar en ERTE en los meses más duros de la pandemia.

Así, Díaz ha anunciado que ha convocado una reunión con los agentes sociales precisamente para establecer los mecanismos de transición del modelo de ERTE previo a la reforma al modelo de ERTE posterior a la reforma laboral, ahora que se acerca el vencimiento en febrero de los ERTE vinculados a la COVID, que no caducan como tal pero hay que ver cómo se adaptarán: "Vamos a convocar a los agentes sociales este próximo jueves [la fecha está aún pendiente de cerrar por todas las partes] para establecer los mecanismos de transición y de despliegue de los ERTE. Los ERTE ahora mismo ya están incorporados en la reforma laboral de manera estructural en sus artículos 47 y 47 bis, y, por tanto, lo que vamos a trabajar con los agentes sociales, empresarios y sindicatos, es la aplicación directa de los artículos 47 y 47 bis de la reforma laboral, que ya entró en vigor el 30 de diciembre del pasado año".

La vicepresidenta ha explicado que "hay dos preceptos, y la gran característica del mecanismo RED es que puede abordar crisis sectoriales, y si hubiese algún sector que, por las características que fuere, precisase de la aplicación de ese precepto, la norma está en vigor. Pero para clarificar el despliegue de esos dos preceptos convocamos a esa mesa tripartita desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social para que hagamos bien las cosas".

Diaz ha insistido: "Los ERTE continúan, eso sí, ya sin necesidad de estar renovándolos, sino por el despliegue inmediato de la reforma laboral en nuestro país".

En esta próxima reunión prevista, Trabajo también quiere someter a evaluación la afectación por sectores de los ERTE actualmente vigentes "para responder de la manera más adecuada posible a sus necesidades y, en su caso, prever la puesta en marcha del mecanismo RED", explican fuentes del Gobierno.

La vicepresidenta ha explicado que, en la conversación con el comisario europeo de Empleo, el Ejecutivo comunitario ha reconocido "el impacto positivo que ya está teniendo en el mercado de trabajo España" la reforma recién aprobada: "Han mostrado una enorme insatisfacción. España no solamente va a la vanguardia, sino que está garantizando políticas sociales centrales y, sobre todo, con el trabajo decente en el centro".

Esa idea del "trabajo decente en el centro", según Díaz, debe estar también presente en los debates abiertos ahora en la Unión Europea en torno a la transición digital y la transición ecológica: "El Gobierno de España va a hacer una propuesta muy ambiciosa con el despliegue de políticas públicas que garanticen que no exista, en estos modelos de transformación, exclusión social. España está apoyando el non paper que presentó Italia para configurar un mecanismo semejante al SURE [financiación europea de mecanismos temporales de empleo] para formalizar esas transiciones. Si no abordamos bien este debate, hay un riesgo de desafección social en el seno de la Unión Europea que a todas luces debe de ser evitado".

Díaz también ha explicado que la Comisión ha felicitado a España, así mismo por el diálogo social, a través del cual se han cerrado más de una decena de acuerdos entre Trabajo, sindicatos y empresarios en España: "Somos un país ejemplar en el despliegue del diálogo social".