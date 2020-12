10 libros de todos los géneros que te permitirán acertar con tus regalos estas fiestas

Si tienes una familia lectora y deseas regalarles libros pero no tienes clara tu elección, puedes inspirarte en el catálogo de El Corte Inglés. Aquí hacemos una preselección que te podrá servir de guía.

Porque, entre todos los géneros, siempre hay un libro que destaca, que va a satisfacer todos los gustos, que no va a fallar y va a sacar una sonrisa a quien se lo regales. En el caso de que no acertases o si ya lo tiene, ECI ha ampliado el plazo de la devolución hasta el 15 de enero, para que lo cambie por otro de su agrado. Y no te preocupes, que aún estás a tiempo de pedirlos a domicilio y te llegarán en un día envuelto, máximo en 48 horas.

La historia de España como nunca antes te la habían contado: en este libro superbién ilustrado de Academia Play, uno de los canales didácticos de YouTube que más triunfa con su vena divulgativa nada superficial, podréis recorrer en familia de forma divertida 100 capítulos de la Historia de España. Desde la Prehistoria, pasando por la Hispania romana, al-Ándalus, los reinos de Castilla y Aragón, la época imperial o la Guerra Civil española, hasta nuestros días. Una forma de aprender de lo más entretenida. La Esfera de los Libros, 20,80 euros.

Mafalda, Todas las tiras: se murió Quino, el padre de Mafalda, pero sus sentencias épicas han quedado vivas para la posteridad. Y si las quieres tener en tu estantería, aquí tienes todas las tiras de Mafalda en un solo volumen, precioso, como se merecen la niña argentina más querida y admirada del mundo y todos los coprotagonistas que tan grandes momentos filosóficos e irónicos nos han brindado. Ed. Lumen, 21,75 euros.

Viajar a Japón te rompe la tarde: el título de este libro ya anuncia que te vas a divertir si te gusta la televisión y has seguido las andanzas de El Monaguillo en el programa de El Hormiguero. En este divertido libro desvela su gran farsa: que nunca había viajado a Japón a por sus objetos rarunos. Hasta que lo hace y recoge todas sus alocadas aventuras con su retranca habitual. Editorial Harper Collins, 16,05 euros.

Tú no matarás: para los que se apuntan siempre a los bestsellers, esta es la nueva novela de Julia Navarro, que se mete en una novela histórica sobre la vida de un joven editor, hijo de un republicano represaliado, que huye de una España abatida por la Guerra Civil y carga con sus secretos sobre la conciencia, con sus fantasmas y la culpa. Plaza & Janés, 22,70 euros.

La muerte de Erika Knapp: Luca D'Andrea, el autor del superventas mundial La sustancia del mal, vuelve con un nuevo thriller que satisfará a los incondicionales de la novela negra. En esta, el escritor de novelas románticas Tony Carcano, que está acomodado y aburrido, ve cómo su vida se tambalea por la irrupción de Sibylle, que lo aboca a descubrir un misterio de lo más turbio. Una lectura trepidante e ininterrumpible. Negra Alfaguara, 19,25 euros.

Papel y tinta: la joven promesa María Reig cuenta aquí la historia de una mujer que defiende la igualdad de género y su deseo de ser periodista en el Madrid previo a la Segunda República, a principios del siglo XX, sin miedo a nada, con su rebeldía innata y su empeño en superarse, ser la dueña de su destino y, cómo no, amar. Ed. Suma, 18,90 euros.

Bilogía Estuche con El día que se perdió la cordura | El día que se perdió el amor: ¿Por qué conformarse con uno de los dos tomos de la bilogía si puedes tener los dos por el mismo precio. Javier Castillo se ha marcado dos novelas policíacas que, a través de la investigación de varios casos controvertidos, nos llevan a plantearnos nuestra concepción sobre el destino, la cordura y el amor, tan doloroso a veces. Ed. De Bolsillo, 16,05 euros.

A dos metros de ti: una novela romántica de Rachael Lippincott que parte de que necesitamos estar cerca de las personas que queremos casi tanto como el aire que respiramos. Sin embargo, a veces, y eso muchas personas lo están experimentando en la actualidad, debemos mantenernos alejados físicamente para no caer enfermos e incluso morir. La pregunta es: ¿puedes amar a alguien a quien no puedes tocar? Editorial Nube De Tinta, 17,05 euros.

Ahora te toca ser feliz: disfruta del presente y haz que llegue todo lo bueno. Curro Cañete, el autor de El poder de confiar en ti, publica este libro de autoayuda que te empuja a cuidar de ti mismo, a enfocarte e impulsarte, gracias a lo aprendido a través de tus errores, para cumplir tus retos y tus deseos hasta alcanzar la felicidad. Planeta, 17 euros.

Cero Grasas: 50 recetas ligeras, deliciosas y contrastadas. Un libro gastronómico del chef Jean-François Piège, que, con sus innovadoras y pulidas técnicas de cocción, comparte en este libro ilustrado sus recetas más sabrosas y sencillas a la par que ligeras, ¡sin grasas ni siquiera en las mayonesas! Editorial Larousse, 21,37 euros.