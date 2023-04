BBFW eleva la creatividad y el negocio de la moda nupcial mundial a la máxima expresión

Con paso firme, Barcelona se declara capital de la moda nupcial mundial. Un liderazgo que se comprobará de nuevo del 19 al 23 de abril durante la celebración de Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW), evento referente para las grandes marcas internacionales del sector, talento emergente y firmas de alta costura que presentan sus creaciones para la próxima temporada 2024. La pasarela, con los desfiles de 34 diseñadores y ELIE SAAB como protagonista, avanzará las tendencias mientras que el trade fair, con más de 350 marcas expositoras, impulsará el negocio y los contactos comerciales con compradores y distribuidores de 90 países.

Organizada por Fira de Barcelona con el apoyo del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, BBFW anima al sector a “dar un salto” hacia nuevos mercados y proyectar la creatividad, la innovación y la inclusividad para una moda más sostenible y responsable que responda a las exigencias y gustos de las nuevas novias. De ahí el lema Rise con el que presenta este año su pasarela, que tendrá lugar del 19 al 22 de abril, y su potente feria comercial, con un 76% de marcas internacionales procedentes de 34 países, abierta entre el 21 y 23 de abril en los palacios uno y dos del recinto de Montjuïc.

La directora de BBFW, Albasarí Caro, subraya “nuestro evento respira moda, creatividad, negocio e internacionalidad gracias al respaldo del universo bridal a nivel global y de la presencia de grandes marcas de alta costura. Somos líderes y acompañamos al sector en su crecimiento y evolución, recogiendo las últimas tendencias y creando la atmósfera propicia para impulsar las ventas ya que nos visitan compradores de todo el mundo”.

Moda de pasarela

BBFW comenzará con la pasarela, donde se sucederán durante cuatro días los desfiles de 34 diseñadores de 15 países. Se verán las nuevas colecciones de los líderes bridal nacionales como Jesús Peiró; Rosa Clarà; Atelier Pronovias; Nicole Milano; Isabel Sanchis; Sophie et Voilà; Yolancris; Marco & María; Ramón Sanjurjo; Ogadenia Couture, Pedro Palmas, Lucas Balboa o Lorena Formoso. A nivel internacional, entrarán en escena Cymbeline (Francia); Agnieszka Swiatly (Polonia); Marylise & Rembo Styling y Carta Branca (Bélgica); The Atelier Couture by Prof. Jimmy Choo (Malasia); Julia Kontogruni (Bulgaria); Demetrios y Carlo Pignatelli (Italia); Modeca (Países Bajos), Joli Poli (Vietnam); Wona Concept & Eva Lendel (Ucrania); Madeline (EE.UU.), Madam Burcu (Turquía) o Ines di Santo (Canadá).

También habrá espacio para conocer talentos emergentes que irrumpen en la moda nupcial con propuestas rompedoras que abarcan nuevos estilos. Es el caso de Andrea Lalanza, Lorena Panea, Mireia Balaguer, Poesie Sposa, Camilla Elena, More y Studio Serravalle.

En líneas generales, las marcas proponen piezas cada vez más artesanales y personalizadas con tejidos enriquecidos, bordados, pedrería y adornos de gran calidad y muchos diseños se inspiran en la naturaleza donde los motivos florales marcan tendencia.

Para conseguir mayor repercusión y alcance a nivel mundial, los desfiles de BBFW se retransmitirán en abierto en streaming y servirán también de fuente de inspiración a las futuras novias que podrán ver las colecciones en directo o diferido.

ELIE SAAB, protagonista

ELIE SAAB, la firma libanesa de alta costura favorita de estrellas de la alfombra roja y de royals europeas y de Oriente Medio, traerá en exclusiva a Barcelona el primer desfile mundial de su colección bridal. Será en el marco de la Barcelona Bridal Night que tendrá lugar el 19 de abril en el Museu Marítim de Barcelona ante la presencia de invitados nacionales e internacionales entre profesionales, diseñadores, compradores, influencers y medios de comunicación.

El diseñador libanés presentará vestidos de ricos tejidos, delicados encajes elaborados a mano, bordados y transparencias de tonos intensos, conjugados con diseños de una elegante sensualidad que crea en sus talleres de París, Beirut y Londres.

Escaparate comercial

Y de la pasarela a los negocios. El 21 de abril comenzará la feria comercial que reúne más de 350 marcas de 34 países. Además de España —segunda potencia exportadora mundial de moda nupcial—, EE.UU, Francia, Italia, Polonia y Países Bajos son los países que más firmas expositoras aportan a BBFW. Un 30% de las marcas participan por primera vez en la feria atraídas por el elevado poder de convocatoria del evento —con un 70% de sus visitantes internacionales—, y por su eficacia probada para cerrar ventas, siendo líder global del sector.

También aumenta este año la presencia de marcas internacionales de alta costura que acuden al salón para presentar sus propuestas nupciales a compradores y retailers. BBFW las ha agrupado en el espacio Showroom que contará con ELIE SAAB, Stephane Rolland, Zuhair Murad, Tony Ward, Jenny Packham e Inés di Santo.

Asimismo, con el objetivo de dinamizar las oportunidades de negocio de las marcas expositoras, BBFW ha invitado directamente a través de varios programas de internacionalización a compradores y prescriptores estratégicos procedentes de Italia, Reino Unido, Alemania, Francia, Holanda, Portugal, EE.UU, China, Brasil, Japón, Corea del Sur, México y Sudeste asiático.

‘Bridal & Fashion Awards’

Este año BBFW estrena sus propios premios, los Barcelona Bridal & Fashion Awards que reconocerán el diseño, la creatividad y la excelencia en los diversos ámbitos de la industria de la moda nupcial y de ceremonia. Un comité de expertos seleccionará las candidaturas y escogerá a los ganadores que recogerán su galardón la noche del 22 de abril en el recinto de Montjuïc en una gala presentada por la modelo Judit Mascó. Además de premiar el mejor vestido de novia; las mejores colecciones de novia; novio; y de fiesta y ceremonia; y la mejor campaña de imagen del año, se concederán unos premios honoríficos al mejor talento emergente y a la mejor trayectoria en el sector.

Valor social y sostenibilidad

BBFW también da un salto en su compromiso de crear valor social en la comunidad y generar un impacto positivo en el entorno. Por eso este año colabora con la Fundació Ared, que trabaja con personas en riesgo de exclusión social, y cuyo taller de confección ha diseñado y fabricado las camisetas del staff y las tote bags que se reparten como pack de bienvenida exclusivo a compradores, influencers y otros invitados.

Asimismo, para reducir la huella ambiental del evento, empleará moqueta reciclada, reutilizará materiales y mobiliario de la pasarela y zonas comunes o bien los retornará al proveedor para que tengan una segunda vida; reducirá el plástico de un solo uso en las zonas de restauración; disminuirá el consumo de papel impreso; el merchandising será de textil sostenible; y para evitar el desperdicio alimentario donará los excedentes de comida y bebida a la ONG Nutrició sense fronteras que los distribuirá entre entidades sociales.

Colaboradores especiales

La excelencia y exclusividad que proyecta la BBFW también proviene de sus sponsors. Es el caso de la marca de maquillaje profesional Danessa Myricks Beauty que aumenta su presencia en el backstage como maquillaje oficial de la pasarela, así como la firma australiana con ADN sostenible para el cuidado del cabello, Kevin Murphy, que es de nuevo marca oficial de peluquería. Por su parte, los centros experienciales de masajes, rituales y spa AIRE Ancient Bath se encargarán del VIP MODELS el espacio para que las modelos puedan relajarse tras los desfiles. Además, dará un toque de distinción, el Kimpton Vividora Barcelona, el hotel boutique de lujo situado en el barrio gótico de la capital catalana que acogerá a los influencers y celebrities invitados a esta edición.