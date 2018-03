Los retos regulatorios de 'blockchain'

Blockhain está llamada a ser una tecnología clave que transforme industrias enteras, entre ellas la de los servicios financieros que, con toda probabilidad, serán muy diferentes a como los conocemos ahora. No obstante, lo que se conoce también como cadena de bloques está aún en una fase temprana de desarrollo.

De ahí que BBVA Research haya preparado el informe Blockchain in Financial Services: Regulatory Landscape and Future Challenges for its Commercial Application - en español, Blockchain y los servicios financieros: marco regulador y retos futuros para su aplicación comercial - donde Javier Sebastián, Digital Regulation Manager en BBVA, analiza los principales retos regulatorios a los que se enfrentará esta tecnología en los servicios financieros. Te contamos cuáles son algunos de ellos:



Los registros digitales compartidos - DLT, en sus siglas en inglés -, no están sujetos a una localización geográfica. La territorialidad constituye un problema en lo que a jurisdicción y ley a aplicar se refiere. Cada nodo de la red puede estar sujeto a una norma distinta y no existe una "parte central" responsable del registro digital, cuya nacionalidad podría servir como "ancla" para la regulación.