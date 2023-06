CaixaForum+ se consolida como la gran plataforma de contenido cultural ‘online’ (y con acceso gratuito)

Desde que fuera presentada en diciembre del año pasado, CaixaForum+ no ha hecho más que crecer en número de propuestas y en la calidad de las mismas. En menos de medio año, la plataforma digital de Fundación “la Caixa” se ha consolidado como referencia nacional en materia de contenidos culturales, educativos y de entretenimiento a través de internet y, además, lo ha hecho como una iniciativa de acceso gratuito para todo el público. En estos momentos, la app —que comenzó con un catálogo relativamente modesto— ya ofrece cientos de documentales, podcast, videopíldoras, series, conciertos y obras de teatro, cuyas temáticas abarcan literatura, física, música o historia, además de arquitectura, artes escénicas o cine, entre otras disciplinas.

La plataforma presenta una ambiciosa programación encabezada por Perspectivas, una serie documental producida por la Fundación “la Caixa” y el Museo Guggenheim Bilbao con la que esta institución quiere celebrar su primer cuarto de siglo de historia. Para ello, cada uno de los 25 capítulos que configuran el programa reúne a expertos de la cultura para compartir sus experiencias personales y profesionales en torno a otras tantas obras icónicas de la colección del museo.

Entre los participantes se encuentran reconocidos artistas y creadores de entornos como la moda, la danza, la fotografía o la gastronomía. Así, algunos de los participantes son Andoni Luis Aduriz, Leticia Dolera, Israel Galván, Cayetana Guillén Cuervo, Paco León o Cristina de Middel, entre otros. Los capítulos están disponibles de manera gratuita en la plataforma CaixaForum+ y en la web del Museo Guggenheim Bilbao.

En el primer capítulo, el diseñador Alejandro Gómez Palomo y la comisaria del museo Lekha Hileman Waitoller adentran al espectador en la obra Ciento cincuenta Marilyns multicolores de Andy Warhol y la ponen en relación con la moda y el arte pop. En el segundo capítulo, la cineasta Leticia Dolera y el comisario Manuel Cirauqui ofrecen un viaje visual a través de la forma y el color puro de la obra Curva amarilla I, de Ellsworth Kelly. En el tercero, la poesía y la música se fusionan con la obra Escultura de niebla nº 08025 (F.O.G), de Fujiko Nakaya, de la mano de María José Llergo y la comisaria Lucía Agirre. Por su parte, el cuarto capítulo presenta la visión del artista Robert Rauschenberg sobre el caos del mundo a través de su obra Barcaza, con la colaboración del cineasta Isaki Lacuesta y la comisaria Lekha Hileman-Waitoller. Estas y las siguientes 21 entregas acercarán al público a la esencia de cada obra de arte y le permitirá descubrir nuevos aspectos y perspectivas de la misma.

También el pasado mes, CaixaForum+ estrenó un nuevo documental sobre la misma temática, titulado Marcel Duchamp: El arte de lo posible. Dirigido por Matthew Taylor, el programa explora la vida y el impacto del influyente artista y ajedrecista francés. A través de las declaraciones de coetáneos como Jeff Koons y Marina Abramović, el documental muestra cómo las ideas revolucionarias de Duchamp sobre la estética, el arte y la cultura cambiaron la conciencia pública y dieron forma al siglo XXI. No es simplemente una película biográfica, sino que se trata de una guía para explorar las posibilidades de todo proyecto artístico y cómo las ideas de Duchamp dieron a generaciones de artistas el respaldo intelectual para perseguir nuevas ideas.

Al mismo tiempo, el servicio over-the-top de Fundación “la Caixa” también ha incorporado contenidos relacionados con la fotografía y la música durante la temporada primaveral. De esta forma, Men at Lunch es un galardonado documental que cuenta la historia detrás de la icónica fotografía Almuerzo en un rascacielos, tomada durante la construcción del edificio GE en 1932 en Nueva York. Dirigida por Seán Ó Cualáin, la película desvela la identidad de los once hombres y del fotógrafo que los inmortalizó después de 80 años de misterio. Presenta así la historia de la carrera sin precedentes hacia el cielo y de aquellos trabajadores inmigrantes que construyeron la ciudad. Men at Lunch se configura como una mezcla de homenaje e investigación que relata la reveladora historia de todo un icono americano y occidental.

La oferta cultural se traslada a tu casa

El crecimiento en materia de novedades de CaixaForum+ continúa durante esta primavera. Así, entre el resto de las propuestas destacan la nueva serie documental Descubriendo el canto, centrada en los misterios de la voz y canalizada a través de los estudiantes y profesores de la Cátedra de Canto Alfredo Kraus de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, además de la serie Backstage, que reúne a profesionales destacados en diferentes áreas para compartir sus experiencias y reflexionar en quince episodios (ya disponibles), donde se pueden escuchar impresiones de personalidades como Gilles Lipovetsky, Carla Simón, Michel Mayor, Jocelyn Bell y Javier Pérez Andújar.

El pasado 25 de mayo se estrenó un cortometraje titulado Repensando el mundo, dirigido por Josep Pérez, que muestra la voz del activismo medioambiental latinoamericano a través de cuatro jóvenes —Helena Gualinga, Sara Cognuck, Julieta Martínez y Nicki Becker—, quienes se reúnen en Barcelona para contar cómo lideran algunos de estos movimientos y piden paso en las mesas de toma de decisiones de las más altas instituciones internacionales.

Otro de los estrenos del mes es Otra ronda, donde tres creadores comparten sus reflexiones artísticas en un espacio elegido por uno de ellos. Entre los protagonistas se encuentran músicos como Niño de Elche, Maria Arnal y Refree, artistas como Boa Mistura, Angélica Dass y la poeta AJO, así como ilustradores como Ricardo Cavolo, Chamo San y Amaia Arrazola. El primer episodio está protagonizado por los artistas Eugenio Merino, Miss Beige y Sr. García.

Para acceder a CaixaForum+ tan solo es necesario tener una conexión a internet y un dispositivo como un ordenador, una tablet o un móvil. Los usuarios deben registrarse —de forma gratuita— en la página web de CaixaForum+ y seleccionar sus principales áreas de interés. Además del contenido documental, la app cuenta con varias secciones, entre las que se incluyen exposiciones virtuales, charlas, cursos online, talleres para niños o actividades interactivas. Asimismo, está diseñada para ser fácilmente utilizada por personas con discapacidades visuales, auditivas o motoras, gracias a la inclusión de herramientas como subtítulos, audiodescripciones o traducciones a la lengua de signos.