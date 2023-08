Todos los cambios en el rediseño de la oferta de Movistar Plus+

Existe la creencia popular de que agosto es un mes en el que nada pasa y el calor viene a derretir las ganas de casi cualquier cosa que no sea descansar mirando al mar. Sin embargo, este agosto Movistar quiso poner a prueba esta supuesta convicción lanzando el renovado Movistar Plus+, la reinvención de este servicio. ¿Quieres saber si merece la pena? Te contamos las razones por las que merece la pena pasarse a Movistar Plus+

Puede ser contratado por cualquiera

Cualquier persona, tenga el operador que tenga, puede contratar Movistar Plus+ con más de 80 canales para disfrutar a través de Smart tv, smartphones, tablet o a través de la web.

Un canal para no tener que elegir qué ver

Una de las grandes apuestas de la plataforma es el mejorado canal Movistar Plus+ que ejercerá como eje de la nueva oferta, concentrando el contenido más relevante, desde novedades de ficción a programas, documentales, citas clave de competiciones deportivas como la NBA, la ACB, el tenis o el rugby, además del partido de Movistar Plus+ de LALIGA y de Champions. Perfecto para esas personas a las les cuesta elegir, en este canal siempre hay programación de calidad.

Las mejores películas y series

Esta versión de Movistar Plus+ presenta canales temáticos, entre ellos uno dedicado al cine y otro a las series. En cuanto al cine, además de películas reconocidas en festivales internacionales y de una oferta cinematográfica comercial, contará con una amplia selección de cine español. Y por si esto fuera poco, habrá un estreno diario, desde El peor vecino del mundo, con Tom Hanks, a Brad Pit en Bullet Train o M3gan sin olvidar la española ¡Vaya vacaciones! o el inminente estreno de la última película de Steven Spielberg, Los Fabelman, que verá la luz en septiembre.

Y si hablamos de series, este canal exclusivo ofrecerá un enorme abanico de producciones originales de calidad como Poquita fe, Rapa o La Unidad Kabul sin descuidar su selección de ficciones internacionales como Fargo, Outlander, Billions o Volver a caer. Todo teniendo en cuenta además que se contará con estrenos simultáneos con las pantallas estadounidenses.

Lo mejor del mejor deporte

En lo que a deporte se refiere, contará con la NBA, la Liga Endesa, la NFL (Super Bowl incluida), el torneo Seis Naciones, la Bundesliga alemana, la Serie A italiana, LALIGA HYPERMOTION, la Supercopa de España, Wimbledon o los Masters 1000. ¿Y el fútbol? Como no podía ser de otra manera, Movistar Plus+ ofrecerá un partido de LALIGA EA SPORTS, uno de la UEFA Champions League cada jornada y de la LALIGA HYPERMOTION seleccionados cada semana en función del interés de las competiciones. Sin olvidar que seguirán en emisión los canales deportivos Vamos y Ellas Vamos.

Sin olvidar los mejores documentales y programas

El canal temático de Documentales dará cabida a todas las tendencias, ofreciendo los más destacados del panorama internacional y nacional así como producciones con sellos de marcas como la BBC y lo mejor del género del true crime. ¿Algún ejemplo? Vuelo JK5022. La tragedia de Spanair, o los emblemáticos documentales de David Attenborough para la BBC. Y el canal de Entretenimiento y música donde se podrán ver programas como La Resistencia, El Día Después o Ilustres Ignorantes pero también novedades como That’s My Jam sin olvidarnos de grandes conciertos y los festivales más emblemáticos.

TDT integrada con los canales de siempre

Ante esta ingente oferta alguien podría preguntarse ¿y qué pasa con la tele de siempre? Obviamente no desaparece, la TDT integrada en la plataforma continuará ofreciendo canales internacionales de series y cine como FOX, AXN, Warner TV, TCM, Canal Hollywood además de otros de documentales y aficiones como National Geographic, Historia o Canal Cocina. También continuarán los canales favoritos de los más pequeños como Nickelodeon o Baby TV y la apuesta por la mejor información en canales tan clásicos como CNN o la BBC.

Las mejores funcionalidades para una experiencia de usuario diferenciadora

Quienes contraten Movistar Plus+ podrán contar con una serie de funcionalidades con un punto diferenciador de calidad. Entre ellas se ofrece la del control del directo que permite a los usuarios rebobinar los contenidos, incluso aunque se trate de una emisión en directo. También cuentan con la opción de grabación o programación para un verdadero contenido a la carta ya que tendrán la opción de adaptar la visualización de los contenidos a los horarios que mejor les convengan.

Además, como no podía ser de otra manera, todos los contenidos estarán disponibles tanto en el móvil como en cualquier televisor o dispositivo por 14 euros al mes, sin olvidar que Movistar Plus+ ofrece la opción de visualizar dos dispositivos simultáneamente, sin cables, sin descodificador y sin antenas. Y por último, los usuarios podrán también recuperar a la carta los contenidos emitidos en cualquier canal en los últimos siete días. Un cúmulo de funcionalidades para favorecer, no solo que el usuario de la plataforma vea el contenido que más le gusta, sino que también lo haga dónde y cuándo mejor le convenga.