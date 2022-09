Esta es la carrera que te enseña Madrid desde dentro mientras prácticas tu deporte favorito

Casi 9.000 corredores se dieron cita durante el último fin de semana de verano para estrenar el nuevo recorrido de Madrid corre por Madrid, el evento deportivo anual que permite a sus participantes conocer de primera mano las principales arterias del centro de la capital mientras practican su actividad física favorita. En esta ocasión, con un trazado de diez kilómetros que presentaba un desnivel favorable de 100 metros, la carrera ha sido promovida por la Comunidad de Madrid y la Fundación Madrid por el Deporte, ha sido organizada por el club de atletismo AD Mapoma y ha contado, como en otras ocasiones, con el patrocinio principal de Banco Sabadell.

Gracias al clima benigno que ofrece la capital durante el mes de septiembre y a una jornada soleada, la primera gran reunión de aficionados al running tras la vuelta de vacaciones lució sus mejores galas con numerosos participantes terminando el recorrido: casi 7.000 lograron ser finalistas, ya que la línea de meta continuó abierta hasta las 11:00 horas del domingo, momento en el que llegaban los últimos corredores pertenecientes a la sexta oleada de la prueba. El público, pese a estar disperso, también acompañó, entregándose a animar a sus familiares, amigos y atletas en general, especialmente en aquellos momentos de competición directa entre los favoritos.

Entre los principales alicientes de la edición de este año, además de que la ruta incluía la visita a lugares emblemáticos de Madrid como el estadio Santiago Bernabéu, la Puerta de Alcalá, la fuente de Cibeles, el edificio Metrópolis, Callao o la Plaza de España, destacaba el duelo entre Javi Guerra, triple campeón de España de maratón, y el fondista Fernando Carro, plusmarquista español de 3.000 obstáculos. La disputa se resolvió en el cuadro masculino con la victoria del primero con un tiempo de 28:47, frente a los 29:25 del segundo. El pódium lo completó Darío de Caro (30:03). Por su parte, en categoría femenina, se impuso Eva García Morales (36:34), quien llegó a la meta antes que Clara López (37:04) y Miryam Paredd (38:24), segunda y tercera respectivamente.

Tanto los participantes, como el público in situ y los seguidores de la prueba a través de las redes sociales, destacaron la fortaleza demostrada por el ganador, quien mostró todo su potencial en los últimos tres kilómetros de un trazado que, al margen de la inyección de moral que proporciona la victoria, aporta puntos oficiales dentro del circuito Mapoma Running League by AS. La mayoría de los aficionados coincidió en que el momento clave tuvo lugar unos metros antes de que la cabeza de carrera llegara a la Gran Vía madrileña, cuando Javi Guerra intensificó su ritmó para separarse de Fernando Carro, quien hasta ese momento había corrido a su par.

Una cita cada vez más popular

Y es que Fernando Carro ya había avisado del potencial de su oponente durante la presentación de la competición, unos días antes de la celebración, cuando adelantó que intentaría ganar al segoviano Guerra “por todos los medios”, aunque, a la vez, admitió que “es seguro que vendrá a por todas”. El corredor madrileño igualmente aprovechó la ocasión para elogiar los numerosos atractivos que juegan a favor de consolidar la prueba como un clásico en el entorno runner: “Madrid corre por Madrid lo tiene todo para los participantes: un recorrido muy céntrico y bonito para disfrutar, un desnivel favorable que permite correr mucho y un ambiente familiar que engancha y te hace repetir una y otra vez”, aseguró.

En la misma presentación, las autoridades pusieron en valor “la fuerza del evento deportivo como acto social”, tal y como subrayó Alberto Tomé, viceconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, quien es participante habitual de la carrera cada año. “Dado que la jornada se desarrolla en el entorno urbanístico más bonito del mundo y, al mismo tiempo, siempre marca el inicio del nuevo curso para todos los deportistas cuya pasión por el running mueve sus vidas, normalmente todos acudimos con ilusión año tras año”. Asimismo, el responsable regional coincidió en que “el ambiente familiar de esta cita siempre es espectacular”.

Exportando los valores deportivos a la sociedad

Si algo ha caracterizado la celebración de la prueba en los últimos nueve años es la firme asociación entre competición, actividad física y unos valores humanos y sociales muy concretos: “Es una satisfacción para el Banco Sabadell patrocinar este encuentro y volver a compartir la ilusión que tienen los madrileños por esta carrera”, aseguró Belén Sánchez, directora territorial de la entidad bancaria. Además, añadió que “Madrid corre por Madrid siempre se ha caracterizado por la solidaridad, el compañerismo, el respeto y el afán de superación, principios fundamentales del deporte y que son muy necesarios en la sociedad actual y a los que nos sumamos completamente”, enfatizó.

Precisamente, como muestra de solidaridad, el evento cede habitualmente parte de los beneficios obtenidos con la venta de dorsales a organizaciones benéficas y humanitarias. En esta ocasión, la donación se realizó a la fundación NIPACE, cuyo leitmotiv es ayudar a los niños diagnosticados con parálisis cerebral, y a Bomberos Sin Fronteras, organismo que despliega su actividad de intervención en situaciones de emergencia en cualquier parte del mundo que necesite o requiera su experiencia.