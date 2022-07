Cuatro juguetes para disfrutar de tu sexualidad desde la paz emocional

Casuísticas hay tantas como personas en este mundo y cada vez más utilizan los juguetes sexuales como compañeros de cama o de otras habitaciones de la casa.

Además, en verano, parece que se estimula más el apetito sexual y la libido, por el buen tiempo, porque estamos más abiertas y más expuestas a los estímulos externos, porque estamos más relajadas y los problemas existenciales no coartan nuestro deseo…

Y ahí nos bifurcamos en diferentes necesidades, pues unas personas están muy satisfechas en pareja, otras requieren algún complemento para recuperar la pasión, algunas buscan o encuentran parejas espontáneas o amores de verano, y otras se definen en stand by, como explica la escritora especialista en relaciones sentimentales Elisabeth G. Iborra.

La autora, entre otras obras, del ensayo La generación del imposible, del porque entablar y mantener relaciones resulta hoy tan complicado, de Tenemos que hablar y de A ti te encontré en Internet, está actualmente investigando para otro libro y, entre sus entrevistadas, halla a muchas mujeres que ahora mismo no quieren implicación sentimental: “es curioso cómo ha aumentado, en la última década, la cantidad de féminas que, hastiadas de tanto desencuentro emocional, se declaran en huelga y aseguran que están muy tranquilas con sus juguetitos”.

Lo cual no quiere decir que no los usen con sus parejas cuando las tienen. Pero, aclara Iborra, “los consideran un gran complemento cuando no les apetece tener relaciones sexuales con otros, por mucho que se presuponga que eso es lo que nos pide el verano, a veces, simplemente, necesitas paz emocional, sin necesidad de aburrirte”. Es decir, los juguetes son un buen aliado para mantener la autonomía sexual y tener bien colmados nuestros deseos, no solo para enriquecer las relaciones.

Una selección de lo más entretenida

Para cubrir esa demanda, de cara al Amazon Prime Day que este año será el 12 y 13 de julio, LELO, la reconocida marca Sueca de bienestar sexual y juguetería erótica de lujo ya ha realizado notables descuentos en los siguientes artículos:

- El increíble vibrador doble Enigma ™ Cruise, versión mejorada del Enigma™, está ideado para inducir un orgasmo combinado del clítoris y del punto G. Una bomba para la que ni siquiera necesitas manos, pues se amolda dentro y fuera de las paredes de la vagina y, con su tecnología Cruise Control™, el sedoso juguete no pierde intensidad cuando lo presionas con fuerza sobre el pubis. Prepárate para experimentar un orgasmo tras otro hasta lanzarte a la estratosfera del bienestar sexual.

- Sila™ Cruise es otro de los milagros de LELO que te permite tener el orgasmo sosteniendo el juguete de silicona perfectamente adaptable entre las piernas y utilizar las manos para otras zonas erógenas o para acariciar a tu pareja. El colmo de la sensualidad, gracias a sus formas suaves y su orificio con forma de boca abierta, por donde se expanden las olas vibratorias que van a provocar un clímax clitorial de lo más intenso.

- Tiani Duo™ es un juguete para parejas, para pasarlo bien con el mando a distancia probando su amplia gama de patrones de vibración que se adaptan a la anatomía de ambos cuerpos y de todos los géneros. Es ideal para quienes pretenden una conexión más profunda, tanto física como emocionalmente, gracias a sus dos innovadores motores, que dan mucho juego.

- IDA™ Wave es lo último de lo último, tanto que funciona con su propia aplicación. Se trata de un vibrador doble con la tecnología Wave Motion™ patentada por LELO, de ahí su diseño de formas redondeadas y orgánicas que se adaptan a todos los cuerpos. Es perfecto para iniciarse en el auto placer, pues, además de sus dos potentes motores que trabajan de manera implacable para llevarte al orgasmo con diferentes niveles de vibración, cuentas con la inspiración de la app, que es un centro de bienestar sexual polivalente dedicado a la sexualidad humana.

Contiene más de 4.000 artículos, literatura erótica vívida y valiosos consejos para las relaciones. Además, ofrece un mayor control sobre los dispositivos conectados a la aplicación por bluetooth, lo que permite una personalización completa del placer para una experiencia verdaderamente única.

Sobre todo, tampoco descartes utilizarlos con una pareja, ¡no todo va a ser amor propio!