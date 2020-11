El deporte de montaña, más asequible con los descuentos del ‘black friday’

Si eres aficionado a la montaña y le das mucha importancia a un textil deportivo de calidad, el black friday, que este año cae el viernes 27 de noviembre, es, sin duda, el mejor momento para equiparte de cara al invierno, porque disfrutarás de cantidad de descuentos muy interesantes cuando se trata de marcas como Mountain Pro, exclusiva de El Corte Inglés.

Si quieres que tu ropa de montaña te dure varias temporadas y no se rompa al primer enganchón con una roca de la montaña o que no se te empapen las botas si te sorprende la lluvia o haces barranquismo, es un buen momento para renovar tu armario. Por eso conviene buscar las oportunidades del BF y de la Black Week, que abarca toda esa misma semana, para llevarse grandes prendas por la mejor relación calidad precio. Te sugerimos nuestra selección para ir bien pertrechado de arriba abajo.

La ropa esencial para ir bien caliente

Abrigo de fibra hueca de hombre Mountain PRO: se trata de un confortable abrigo de fibra hueca con relleno de fibra térmica para mayor protección frente a las inclemencias metereológicas, incluso salvaguarda el rostro de las ventiscas gracias a su amplia capucha forrada de pelo sintético. Se cierra con cremalleras y botones y dispone de bolsillos laterales para mantener las manos cálidas, incluso favorece la termorregulación corporal.

Precio: 55,95€

Chaqueta de fibra hueca de mujer Mountain PRO: se trata de un plumífero ligero, cómodo, de tejido muy gustoso y disponible en tonos cereza, azul, rosa y negro. Es también de fibra hueca, con capucha y bolsillos laterales, ideal para las actividades de montaña y al aire libre.

Precio: 25,15€

El equipamiento completo para él

Pantalón de hombre Mountain PRO: pantalón de algodón largo masculino con un cinturón integrado, elástico y ajustable, unos prácticos bolsillos laterales y traseros con cremallera. Es cómodo, cálido, agradable y flexible gracias al elastano, y tiene un refuerzo en la parte inferior para mantener la protección durante las salidas outdoor, sin que traspasen el frío ni la humedad.

Precio: 41,95 €

Micropolar de hombre Mountain PRO: un jersey micropolar 100% poliéster, con manga larga y cuello de media cremallera, lo cual facilita la posibilidad de abrir o cerrar según la temperatura, evitando esa sensación de asfixia cuando aprieta el sol estando a la intemperie. Disponible en color rojo, mostaza, azul marino, gris, negro y azul.

Precio: 6,95 €

Conjunto integral para ella

Chaqueta softshell de mujer Mountain PRO: una chulísima chaqueta softshell larga con capucha de corte femenino, con bolsillos laterales, con una membrana especial que tiene un índice de resistencia al agua de 3.000 mm, así como gran transpirabilidad, de modo que es fantástica para hacer ejercicio físico al aire libre, resistente y con función cortavientos.

Precio: 34,95 €

Pantalón de mujer Mountain Pro: pantalón largo a elegir entre color negro y gris oscuro, 95 % poliester, pero también 5 % elastano, un tejido elástico en cuatro direcciones, diseñado para que resulte adaptable y muy confortable en todos tus movimientos. Hasta la cintura es elástica y lleva cinturón y bolsillos laterales con cremallera, para que no se te salga nada. Es térmico y transpirable, o sea, que te mantendrás seca te esfuerces lo que te esfuerces.

Precio: 27,95 €

Forro polar de mujer Mountain PRO: forro polar femenino de poliéster en gris, morado, salmón, azul o negro, con cuello redondo, cremallera completa y bolsillos laterales.

Precio: 11,15 €

Botas y zapatillas para la montaña

Botas de montaña de mujer Mashform Mountain PRO: botas de caña tobillera en piel de serraje y mesh (que presenta una estructura reticular), con suela de goma y Phylon, un material que, al comprimir bolitas de EVA de toda la vida, queda más flexible y esponjoso. También están recubiertas de una membrana waterproof, de manera que son impermeables y transpirables, muy resistentes, seguro que no te dejan tirada en medio de la montaña, dada su calidad.

Precio: 39,95€

Zapatillas de montaña de hombre Dakota Mountain PRO: estas botas montañeras son cómodas sin dejar por ello de ser resistentes, para que puedas aguantar horas y horas haciendo senderismo o escalando. Tienen la parte superior de poliuretano y de malla, el interior textil y la suela de goma y Phylon. Importante la membrana waterproof para mantenerte seco y cómodo durante tus jornadas de outdoor.

Precio: 29,95 €

Los complementos imprescindibles

Cuello combi Polar + Microfibra: necesitas sin duda, para hacer deporte de montaña, una braga de esas abrigaditas para proteger el cuello de las inclemencias del frío, de un material como la microfibra y el forro polar, para que te resulte ligero y aterciopelado. Son de la marca Mountain Pro y valen 6,95 €.

Guantes Outdoor Mountain PRO: no puedes salir a exponerte a los cuatro vientos sin unos guantes técnicos, con el mejor aislante térmico posible para proteger tus manos del frío y un buen transporte de humedad para mantener el calor.

Precio: 3,45 €

Botella de aluminio 400ml Mountain PRO: no se debe hacer deporte sin ir bien equipado con una botella de agua. Pero nada de llevar plásticos que luego nos molestan y se quedan por ahí en plena naturaleza. No. Son idóneas estas botellitas de aluminio de 400 mililitros disponibles en diferentes colores, fáciles de agarrar, con cierre de rosca a prueba de fugas para que no se te cale la mochila. Eso sí, no sirven para echar bebidas isotónicas ni como termo para café o infusiones, solo para agua.

Precio: 3,95 €

Riñonera Traveller Mountain PRO: en según qué actividades deportivas, es preferible llevar una riñonera con suficiente capacidad como para meter las cosas esenciales que una mochila grande y pesada que nos estorbaría todo el rato. Esta tiene gran capacidad gracias a sus tres bolsillos centrales con cierre de cremallera y los dos bolsillos laterales de malla. Se cierra por detrás y el cinturón se puede ajustar a cada cintura, incluso lleva un asa superior para transportarla.

Precio: 11,95 €