La importancia de no bajar la guardia: cómo disfrutar de unas fiestas tranquilas y en completa seguridad

En Navidad cambian muchos hábitos relacionados con la rutina diaria. Son numerosos los trabajadores que pueden disfrutar de unos días de descanso y, pese a que la pandemia todavía hace estragos y limita la movilidad, los viajes y encuentros familiares son muy frecuentes. No obstante, aunque el ambiente general sea festivo y alegre, los expertos recomiendan no bajar la guardia en materia de seguridad, para disfrutar además de tranquilidad en estos días. Tanto es así que, a las ya clásicas pautas sobre alimentación en las comidas y fiestas navideñas, o las precauciones que se deben tomar a la hora de comprar por internet, se suman desde hace dos años los consejos para evitar los contagios por covid. Todo ello sin olvidar las recomendaciones relacionadas con la protección de los hogares y negocios cuando estos permanecen vacíos y sin actividad.

Casas y negocios, libres de todo riesgo

La Navidad es aprovechada por los amigos de lo ajeno para invadir los espacios físicos, razón por la que no se puede desatender la seguridad en el hogar y los establecimientos públicos en estas fechas. Desde la empresa especializada Securitas Direct confirman que se trata de uno de los momentos del año en los que es más frecuente salir de casa y, a la vez, hacerlo por periodos de tiempo más largos, lo que hace imprescindible extremar la precaución. Por este motivo, la primera norma básica es conectar el sistema de alarma y, en el caso de no contar con uno, solicitar a un familiar o un amigo que visite la vivienda o el establecimiento para comprobar que todo está en orden.

Los expertos de Securitas Direct advierten de los peligros que entraña dar demasiados detalles sobre comportamientos en las redes sociales porque “pueden aportar pistas sobre desplazamientos a los posibles intrusos” subrayan desde la compañía. Asimismo, relacionado con lo anterior, “es importante desactivar la geolocalización de los dispositivos y aplicaciones móviles”, precisan. Para hacer menos vulnerable la vivienda o un local, se puede utilizar el desvío de llamadas para que el teléfono no sea utilizado como método para conocer si hay alguien viviendo o atendiendo.

En una línea parecida, “es importante que la vivienda parezca habitada durante la ausencia, dejando alguna persiana subida o cerciorarse de que las cartas y la publicidad no se acumulan en el buzón (se le puede pedir al portero o a un vecino que las retire), evitando así dar pistas durante las semanas de festividades navideñas”, plantean en Securitas Direct. Como elemento añadido que incrementa notablemente la seguridad, “se puede incluir algún automatismo que, por ejemplo, encienda o apague las luces durante el día y la noche”.

Un factor con el que pocos cuentan y, sin embargo, provoca importantes vulneraciones de seguridad son los adornos navideños, ya que muchos de los elementos luminosos que se muestran en el exterior de la vivienda necesitan una fuente de alimentación que se ubica en el interior. Esto hace que el cable conectado al enchufe obligue a dejar pequeñas rendijas en ventanas o puertas que pueden ser aprovechados por los delincuentes para acceder.

Por otra parte, existe la tradición en algunos hogares de colocar bajo el árbol de Navidad los regalos con bastante tiempo de antelación. “Nunca debemos dejar estos objetos a la vista desde el exterior de la casa, mucho menos cuando son de gran valor. Si se deja el árbol preparado con las cajas envueltas y adornadas, se deben correr las cortinas para impedir que se puedan ver desde la calle”, alertan los especialistas. Desde Securitas Direct igualmente especifican que “lo más aconsejable y seguro es contar con una caja fuerte para ubicar los objetos de valor cuando se está fuera durante mucho tiempo”.

Y para finalizar, los expertos en seguridad recuerdan dos costumbres que son altamente eficaces para evitar situaciones complicadas y muy fáciles de aplicar: “Siempre que se observe gente extraña merodeando por la zona, es importante avisar a la policía”, proponen y añaden que “nunca se deben dejar juegos de llaves escondidos bajo felpudos o macetas, puesto que los intrusos también son conscientes de que estos lugares son los habituales para hacerlo”. En definitiva, permanecer alerta ante los riesgos y seguir las indicaciones de los expertos para disfrutar de unas Navidades seguras y tranquilas.

Salud, nutrición y compras online, fundamentales a la hora de mantenernos seguros estas fechas

En materia de salud, al igual que ya sucedió el año pasado, durante esta Navidad se deben adoptar de nuevo medidas contundentes frente a la covid. Desde el Ministerio de Sanidad se está haciendo hincapié en continuar con la vacunación, bajo el lema Yo me vacuno seguro. Al mismo tiempo, desde el Gobierno aconsejan que no se reúnan más de diez personas en las cenas familiares, de dos núcleos de convivencia como máximo y no se ofrezcan platos compartidos, así como no realizar brindis. Además, recuerdan la importancia de las ya famosas ‘seis emes’: mascarilla, metros de distancia, manos lavadas, menos contactos, más ventilación y el me quedo en casa en caso de la existencia de síntomas.

Otra de las advertencias frecuentes en estas fechas está relacionada con las compras on line. Para evitar los fraudes más habituales —principalmente tiendas electrónicas en las que los productos ofertados no se corresponden con los que posteriormente se envían o cuyo único objetivo es hacerse con las credenciales bancarias y los datos del usuario— desde la Oficina de Seguridad del Internauta del Incibe (Instituto Nacional de Ciberseguridad) recomiendan no comprar bajo ningún concepto cuando:

No figuren datos de la empresa como la dirección, la localidad o el CIF/NIF.

Los precios sean extremadamente bajos, alejados de los precios reales o todos los productos cuesten lo mismo.

Pidan datos personales y financieros para realizar el pago y no exista ningún certificado digital como el protocolo HTTPS.

No haya textos legales o estén mal redactados.

Se ofrezcan varias formas de pago, pero realmente solo se acepte tarjeta de crédito.

No haya comentarios en ningún foro ni referencias en ningún otro lugar de internet.

Desde el entorno nutricional, las recomendaciones más habituales para disfrutar de una cena navideña segura para la salud pasan por alejarse de los alimentos más grasientos o azucarados, comer despacio y con tranquilidad, así como no acostarse pronto tras la comida. Un truco reiterado en el entorno nutricionista suele ser la ingesta de alimentos ligeros cierto tiempo antes de la cena, para no acudir al encuentro con demasiado apetito. Al mismo tiempo, las voces autorizadas en salud alimentaria advierten de los riesgos asociados al consumo excesivo de alcohol tan usual en estas fechas y de que las sobras no deberían recalentarse más allá del día posterior a la celebración.