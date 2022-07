¿Cómo invertir en bolsa frente a un mercado bajista?

El pasado 13 de junio, el Índice Bursátil S&P 500, que está compuesto por quinientas de las compañías más representativas que cotizan en los mercados de valores NYSE, NASDAQ o Cboe y está considerado el más significativo de la situación real del mercado, entró en fase bajista. Se dice que una caída del 20% o más en el índice desde el último pico significa que la tendencia ha cambiado a la baja. En realidad, lleva seis meses así. Es importante que los inversores estén preparados para este tipo de acontecimientos y sepan qué recursos tienen para reducir riesgos y pérdidas.

Según los analistas especializados en materia de inversión de Freedom Finance Europe, división perteneciente a Freedom Holding Corp, el único corredor de bolsa con sede en la Unión Europea listado en el NASDAQ, una de esas formas sería invertir en un All-weather portfolio, nombre de la estrategia creada por el reconocido inversor Ray Dalio, presidente de Bridgewater Associates, la mayor firma de fondos de cobertura (hedge funds) del mundo. Esta estrategia plantea diversificar las carteras de tal forma que se comporten bien en cualquier condición del mercado y generen rendimientos positivos en casi cualquier entorno.

Según la metodología de Dalio, la estructura de la cartera debería ser la siguiente:

Renta fija a largo plazo: 40 %

Renta variable: 30 %

Renta fija a medio plazo: 15 %

Este método de protección de la inversión funciona tanto en épocas de auge económico como de recesión. Aunque la rentabilidad global de una cartera all-weather sea inferior a la del índice S&P 500, su volatilidad es menor, por lo que ofrece una mejor relación riesgo/rentabilidad.

Selección de fondos cotizados

Sin embargo, los analistas de Freedom Finance Europe han ido un paso más allá sofisticando la distribución de activos para conseguir mejores rendimientos y han preparado una selección de fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) que cualquier inversor podrá utilizar en su cartera de valores all-weather:

iShares Core S&P 500 ETF

Está compuesto por valores estadounidenses de alta capitalización. Gestionado por el gigante de la inversión BlackRock, se trata del segundo mayor fondo indexado después del SPDR S&P 500 ETF, pero con un coste cliente de cinco puntos básicos menos que su competidor. Cuenta con unos activos bajo gestión de 278.100 millones de dólares y una rentabilidad por dividendos del 1,42%. En las posiciones principales EFT se encuentran Apple. Inc. (6,5%), Microsoft Corp. (5,79%), Amazon.com Inc. (2,83%), Alphabet Inc. Class A (2,03%), Alphabet Inc. Class C (1,88%), ambas sociedades de Google.

iShares Edge MSCI USA Size Factor ETF

Agrupa valores estadounidenses de mediana capitalización. Estos emisores representan el mayor segmento del universo bursátil norteamericano y ofrecen una mayor rentabilidad ajustada al riesgo que los valores de pequeña o gran capitalización. Se trata además de empresas de mediana capitalización en crecimiento y a la vez financieramente estables. En sus posiciones principales de la ETF se encuentran la empresa de exportación de hidrocarburos Diamondbank Energy (0,39%), la sociedad energética APA Corp. (0,38%), la cadena estadounidense de tiendas de belleza Ultra Beauty (0,37%), la empresa de restaurantes Dominos Pizza (0,37%) y la compañía de tecnología energética Enphase Energy (0,36%).

iShares Core MSCI Europe ETF

Está compuesto por valores de renta variable europea de alta, media y baja capitalización. Aunque este ETF ha tenido un rendimiento inferior al de sus homólogos estadounidenses en los últimos años, a largo plazo, la asignación de algunos activos a este fondo se espera que mejore la rentabilidad por unidad de riesgo asumida. Las posiciones principales de la ETF son Nestlé (3,04%), BlackRock Cash Funds Treasury Fund (2,48%), Roche Holdind (2,14%), Shell Plc (2,11 %) y ASML Holding NV (1,99%).

iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF

Invierte en bonos del Estado de los EE. UU. con un vencimiento medio (de 3 a 7 años). Según los analistas, este ETF es el activo menos volátil de una cartera all-weather, por lo que puede resistir mejor los movimientos a la baja de los mercados y afrontar las crisis económicas con mayor seguridad.

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF

Tiene características similares al anterior, pero con la principal diferencia de la mayor duración, ya que este ETF invierte en valores a más largo plazo. Se trata de un activo más volátil y sensible a los tipos de interés, sin dejar por ello de ser un sólido vehículo de inversión. Cuando disminuya la inflación y bajen de nuevo los tipos, el ETF podría mostrar un buen crecimiento, comparable al rendimiento de algunos ETF de renta variable.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Permite invertir en instrumentos de materias primas: Petróleo y gas (14,62%), Metales básicos (5,04%) o Agricultura (4,50%). En épocas de inflación elevada, este ETF espera mantener una dinámica positiva y, por lo tanto, equilibrará la cartera all-weather.

VanEck Vectors Gold Miners ETF

Este fondo basa su atractivo en las acciones (56) de las mayores y más resistentes compañías mineras del mundo, como por ejemplo, los gigantes Newmont (15,94%) y Barrick Gold (10,81%).