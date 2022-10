Sabores de Galicia: turismo rural y gastronomía para un fin de semana con Denominación de Origen

El otoño siempre es bien recibido, y más aún tras un verano marcado por las altas temperaturas. Pero hay otoños y otoños, y en Galicia saben cómo disfrutar del suyo con todos los sentidos. Un año más, y ya son 16, llega el Otoño Gastronómico en Turismo Rural de Galicia. Un plan para descubrir la rica y variada gastronomía gallega tanto en pareja como con amigos o en familia, mientras desconectamos en algún rincón con encanto junto a la naturaleza. Más de 70 casas rurales repartidas por las cuatro provincias de Galicia se suman a este plan ofreciendo, junto a su alojamiento, un menú diseñado para la ocasión con productos seleccionados que solo durará hasta el próximo 18 de diciembre.

Verás que hay establecimientos para todos los gustos y necesidades, y que todos rezuman un encanto especial. En Coruña son 22 las casas que se han unido a este plan otoñal, en Lugo 19, en Ourense 17 y en Pontevedra 15. Todas y cada una de ellas ha preparado dos menús especiales con los que disfrutar de los productos e ingredientes más típicos de su región, y así dar a conocer sus sabores más auténticos y tradicionales.

Otoño Gastronómico ofrece cuatro posibilidades con las que acercarnos al turismo rural en Galicia, tanto si solo vamos a sentarnos a la mesa como si lo que buscamos es pasar un fin de semana completo en familia. Y con paquetes así, es difícil no dejarse conquistar por el estómago.

Menú Otoño Gastronómico

El Menú Otoño Gastronómico es el gran protagonista de esta iniciativa puesta en marcha por la Xunta de Galicia. La excusa perfecta para llegar hasta sus establecimientos participantes y, ya que estamos, animarnos a pasar unos días en la Galicia más rural. Cada menú cuenta con un entrante, un primer plato, un segundo plato, un postre y vino, y son una excelente oportunidad para llevarnos al paladar productos gallegos con Denominación de Origen (D.O.), Indicación Geográfica Protegida (I.G.P.) o producción ecológica certificada. Cada casa rural ofrece dos opciones donde encontrarás pequeños manjares como quesos gallegos, mariscos, pescados, empanadas, ternera gallega, arroces, legumbres, estofados y postres entre los que, cómo no, no faltan las filloas.

Paquete Otoño Gastronómico

Para ir con menos prisas, reposar como es debido la comida y descansar en un entorno rural, con el Paquete Otoño Gastronómico al menú otoñal se suma una estancia en la casa de turismo rural elegida, ya sea la noche de un viernes o la de un sábado, con el desayuno del día siguiente incluido en la oferta. Así tendremos más tiempo para disfrutar del entorno y romper con las prisas que nos persiguen día a día en un ambiente de paz y desconexión. Una buena opción si queremos visitar dos casas rurales distintas un mismo fin de semana.

Fin de Semana Otoño Gastronómico

El Paquete Otoño Gastronómico suena bien, pero quizá quieras pasar todo el fin de semana en una misma casa rural para así poder profundizar mejor en sus alrededores. Para eso tienes la opción de Fin de Semana Otoño Gastronómico, que incluye dos Menús Otoño Gastronómico por persona y alojamiento y desayunos para las noches de viernes y sábado. Así podrás disfrutar con más calma de todo el encanto de la casa rural elegida y explorar mejor todo su entorno natural y cultural. Es la opción ideal para esas parejas que quieren descubrir la Galicia más rural mientras se dejan conquistar por su gastronomía más auténtica.

Fin de Semana Familiar Otoño Gastronómico

Para aquellos que viajan en familia también hay un plan de fin de semana del Otoño Gastronómico hecho a su medida. El paquete incluye dos Menús Otoño Gastronómico por cada adulto, en el caso de viajar con un niño el alojamiento es en una habitación doble con cama supletoria y en dos habitaciones dobles si se viaja con dos niños. Incluye menús infantiles para los pequeños y desayunos para toda la familia en su estancia de viernes a domingo. Esta opción de Fin de Semana Familiar Otoño Gastronómico es perfecta para añadir el siguiente ingrediente: el Otoño Plus.

Otoño Plus

Y para los que quieren un poco más, algunas casas ofrecen actividades con las que podemos disfrutar del otoño mientras nos adentramos en plena naturaleza. Verás que algunas ofertan excursiones en vehículos 4x4, otras cuentan con rutas a caballo, o también descensos en canoa, rutas en bicicletas de montaña, visitas a museos, rutas de senderismo, accesos a balnearios, visitas a bodegas, a parques etnográficos, actividades de enoturismo, de astroturismo con las que conocer nuestro cielo o incluso escape rooms.

Como ves, el Otoño Gastronómico 2022 llega con fuerza a Galicia y con múltiples opciones para que cada cual encuentre la experiencia que mejor se adapte a sus necesidades. Al igual que la oferta, los precios son variados, y van de los 35 euros del Menú Otoño Gastronómico hasta los 320 del Fin de Semana Familiar Otoño Gastronomíco con dos niños. Para conocer todos los detalles de las casas rurales que participan en este Otoño Gastronómico, así como los menús que ofrece cada una de ellas, la Xunta de Galicia ha preparado esta guía repleta de información.