Europa en tren: guía para viajar con un billete Interrail

¿Recuerdas la última vez que viajaste sin prisas? ¿En la que lo hiciste disfrutando de los paisajes a través de la ventanilla de un tren? Quizá haya llegado el momento de desempolvar ese viajero que llevas dentro y lanzarte a recorrer Europa como en los viejos tiempos, en tren, de estación en estación, y con el clásico e inconfundible chirriar de los raíles del ferrocarril.

Qué es un billete Interrail y cómo funciona

Imagina comprar un billete de tren que valga para todos los trenes de Europa, a un precio económico, para que así no tengas que andar comprando uno por uno allá donde vayas, lo que sería más engorroso y además más caro. Esa es la idea del Interrail, tener un billete global en tu bolsillo que te abra las puertas de los trenes del viejo continente y montarte fácilmente tu propio viaje low cost.

Pero como todo, el Interrail también tiene sus limitaciones, tanto en el espacio como en el tiempo, y por eso hay varios detalles que debes tener en cuenta para escoger tu billete Interrail idóneo, porque como verás son muchas las posibilidades. Ten en cuenta además que un billete Interrail incluye una serie de beneficios interesantes para los más viajeros, como descuentos de ferry, los más míticos trenes suizos o descuentos en alojamientos, gastronomía y actividades.

Viajar sin prisas y disfrutar del tiempo en el tren, ese es el secreto del Interrail.

Billetes y precios del Interrail

Este es el quid de la cuestión. Ya que hay más de una modalidad de billete de Interrail lo primero que debes decidir es ¿dónde quieres viajar y durante cuánto tiempo? Y no solo eso, durante el tiempo que dure tu viaje ¿cuántos días vas a utilizar realmente para desplazarte? ¿todos o solo algunos? Te explicamos las diferencias.

Interrail Global Pass

Este billete te permite viajar por los 30 países que incluye el Interrail Global Pass, por todos ellos por igual. Si por ejemplo vas a viajar durante 15 días, cogiendo trenes todos los días, el precio de un billete de adulto tiene un precio de 421€, pero si piensas que durante esos 15 días solo vas a coger trenes 5 días, entonces el precio sería de 269€. Estos ejemplos son los de un adulto en 2ª clase, si los prefieres en 1ª la cuantía sube considerablemente.

Si quieres viajar sin parar, entonces te convendrá un billete sin límite de días de transporte, pero si piensas visitar solo algunas ciudades importantes pasando mucho tiempo en ellas quizá te convenga un billete con los días de transporte limitados. Consulta los precios del Interrail Global Pass y ten en cuenta que si tienes 27 años o menos o 60 o más los precios tienen descuentos.

One Country Pass

Este billete One Country Pass te permite limitar tu Interrail a solo un país de los 30 que incluye el Interrail Global Pass para que así te sea mucho más económico. Si quieres visitar dos o tres países siempre puedes comprar varios billetes One Country Pass, uno para cada país. Si haciendo las cuentas eso te sale más económico que uno global entonces puede resultarte interesante.

Verás que dispones de 31 opciones dentro del One Country Pass. En todos ellos el tiempo máximo es de un mes y durante ese tiempo puedes desplazarte en tren durante 3, 4, 6 u 8 días. Así, por ejemplo, tendrías un One Country Pass para Turquía desde 59€ o desde 166€ en el caso de Alemania. Igualmente, son ejemplos de un adulto en 2ª clase, estando 1ª también disponible. Además, los menores de 28 y mayores de 59 tienen también precios especiales.

Puedes comprar tu billete Interrail tanto en www.interrail.eu como en www.renfe.com.

Las estaciones europeas están repletas de viajeros de Interrail que comparten consejos y experiencias útiles.

Dónde sí y dónde no puedes viajar con Interrail

En total son 30 los países por lo que puedes viajar con un billete Interrail. Como verás en muchos de ellos operan varias compañías ferroviarias, por lo que es importante saber qué compañías de trenes permiten usar el Interrail en cada país. En algunos sitios encontrarás otras compañías que no están asociadas a este billete único. Podrás usar sus trenes, claro, pero tendrás que pagar el billete como cualquier otro pasajero. Es importante no despistarse con eso porque es probable que no te des cuenta hasta que pase el revisor, en ese momento comprobarás que ya es demasiado tarde y te tocará pagar.

Podrás usar tu Interrail en Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Finlandia, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Macedonia, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía.

¿Y dónde no? Pues en países limítrofes como Rusia, Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, Albania o Kosovo.

Trenes con reserva y trenes sin reserva

En muchas ocasiones te bastará con enseñar tu billete de Interrail al personal de la estación y con eso bastará para que te dejen pasar, sobre todo si se trata de trenes regionales o en los que el asiento no está asignado.

Sin embargo, habrá muchos otros trenes para los que sí deberás hacer una reserva previa. Esta reserva con la que asegurarás tu asiento tendrá un coste adicional, lo más normal es que sea entre 5 ó 10 euros, pero deberás pagarla si por ejemplo deseas usar trenes de alta velocidad o trenes cama. Ante la duda en la estación te indicarán si tu tren necesita reserva y en tal caso cuál es su precio.

¿Puedo usar el Interrail para viajar en mi país?

No, no puedes comprar un billete Interrail para viajar por tu país, pero sin embargo el Interrail Global Pass sí te permite coger trenes en tu país de residencia en el primer y último día del billete. Es decir, para comenzar el viaje saliendo de tu país y para volver a casa en el último día de tu viaje. Solo esos dos únicos días. El uso deberá ser así, si pasas por tu país usando el Interrail a mitad de tu viaje, si por ejemplo lo atravesases, entonces se considerará que tu viaje ha finalizado aunque a tu billete aún le queden días por disfrutar.

Algunos trenes, como los de alta velocidad, requieren una reserva previa de asiento.

¿Tienes 18 años? Consigue tu Interrail gratis

Como lo oyes, si tienes 18 años la UE ofrece 15.000 billetes gratis de Interrail. Este concurso lanzado por la Comisión Europea permite a los jóvenes de 18 años conseguir la oportunidad de viajar durante 30 días por 4 países de la Unión Europea. Este programa denominado DiscoverEU está abierto a quienes tengan 18 años cumplidos a día 1 de julio de 2018, tengan nacionalidad de alguno de los 28 Estados miembros de la UE y quieran viajar en alguno de esos 28 países entre uno y treinta días, debiendo hacerlo entre el 9 de julio al 30 de septiembre de 2018.

El plazo para presentar tu candidatura online va del 12 al 26 de junio de 2018 y tu billete deberás ganártelo a pulso, ya que el concurso está relacionado con el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018.

Eurail, el Interrail para los no europeos

Si no eres residente europeo pero te encanta la idea de viajar por Europa en tren no hay problema, para eso está el Eurail. Tiene un mecanismo muy similar al Interail, en el que el viajero elije cuánto tiempo durará su viaje, a qué países irá y cuántos días dedicará a desplazarse en tren dentro de ese tiempo previsto. Así, ajustando estas diferentes variables, los precios podrán oscilar dependiendo de tus preferencias.