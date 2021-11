Un Wi-Fi 4G de banda ancha portátil sin alta ni permanencia para teletrabajar con libertad

¿Vives alejado del mundanal ruido pero está tan alejado que no te llega ningún tipo de señal Wi-Fi? ¿Vas viajando y necesitas una conexión estable que no dependa de la cobertura de fibra de tu compañía telefónica? ¿Te pasas la vida trabajando de un lugar a otro y te hace falta un servicio Wi-Fi inteligente propio para no tener que buscar desesperadamente un bar abierto para mandar un documento? ¿Eres de esos empresarios, freelancers o autónomos que viajan por la España profunda o que tienen negocios en el área rural? Seguro que tienes muy claro que lo que necesitas es una solución de Internet que abarque todo aquel territorio al que no llegue la fibra.

Un Wi-Fi 4G de banda ancha para toda España que funcione en cualquier lugar con acceso a red móvil 4G y con una mera toma de corriente. Es decir, que no tengas que esperar a que llegue nadie a instalarte el módem, sino que lo puedas llevar tú encima y, simplemente, enchufarlo. Así de sencilla es la instalación.

Este servicio ya existe en Europa, de hecho, es muy utilizado en nuestro país por ciudadanos alemanes e ingleses con segunda residencia en España. Sin embargo, la mayoría de los españoles desconocen esta posibilidad.

¿A quiénes les puede convenir más?

Desde luego, a muchos les sería útil, porque esta alternativa a la fibra sin instalación supone una buena oportunidad para cualquier persona susceptible de necesitar internet de alta velocidad en segundas residencias, campings, casas rurales, pueblos de la España vaciada, pisos de alquiler temporal o lugares donde están teletrabajando de forma puntual.

Y, como es un aparato portátil, es muy práctico para personas viajeras, nómadas digitales que van de un lado para otro pero quieren siempre estar conectadas, escuchando música, consultando redes sociales e incluso viendo vídeos. También es muy conveniente para profesionales en movilidad tipo camioneros, taxistas, freelancers de todos los sectores o representantes o comerciales, ya que solo hay que enchufarlo y navegar.

Este servicio prestado por homespot se conecta a la red 4G de Vodafone. La máxima velocidad, para que te hagas una idea, es 15 veces más rápida que el ADSL que tanto nos desesperaba antaño. Que vaya más o menos rápido dependerá de la calidad de la red en la ubicación, de la disponibilidad e intensidad de la señal, e incluso de la anchura de las paredes del domicilio, entre otros factores.

¿Y cuál es el coste normal?

Pues la primera noticia es que no conlleva ningún coste de alta. Puedes consultar aquí sus tarifas. Y si no existe cobertura 4G en el lugar donde pretendes utilizarlo, basta con devolver el router Wi-Fi 4G de alta gama, ya que el servicio no tiene permanencia, otra destacable ventaja.

Una vez encargado y pagado con tarjeta de crédito, el pedido llega en un plazo de uno a tres días laborables para envíos a Península e Islas Baleares y de cinco a 14 días laborables para envíos a Islas Canarias, Ceuta y Melilla, lugares todos ellos donde funcionará el servicio siempre que haya cobertura 4G.

Y, desde luego, en una sociedad tan conectada y en constante movimiento como la actual, cada vez más personas, incluso los más mayores para relacionarse con sus seres queridos a distancia, necesitan disponer de internet pero sin ataduras ni de contrato ni de movilidad ni de permanencia.