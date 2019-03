Alcazaba Festival contará con Pablo López y Safri Duo, entre otros artistas

Badajoz celebrará los próximos 26 y 27 de julio el "Alcazaba Festival", que contará con el cantante andaluz Pablo López, el grupo danés Safri Duo y la artista italiana Alexia, entre otros artistas.



La formación nórdica y la cantante transalpina forman parte del elenco de artistas del espectáculo "Viva la Fiesta! XXL", que se desarrollará el 27 de julio y que también contará con otros clásicos de los 90 como New Limit, Chimo Bayo, Paco Pil, Rebeca o Double Vision.



Por su parte, Pablo López actuará el 26 de julio dentro de la gira con la que regresa a los escenarios para presentar en directo "Camino, Fuego y Libertad", el último álbum del conocido cantante e ídolo televisivo por su participación en programas como "La Voz".



La secretaria general autonómica de Cultura, Miriam García Cabezas, ha destacado durante la presentación de este evento la calidad de los artistas invitados, pues con ellos se puede disfrutar de la música del momento pero también de grandes temas de décadas pasadas.



El locutor español Fernando Martínez "Fernandisco", presente en este acto, ha puesto en valor el hecho de que este festival se pueda celebrar en Badajoz, donde la calma de esta ciudad contrasta con el ajetreo de Madrid, aunque ha recordado que el 26 y el 27 de julio "todo debe ser música y baile".



Por su parte, el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha explicado que la ciudad estará gracias a este festival en el mapa de la música peninsular, pues no en vano "solo cuatro localidades españolas acogerán este año el Viva La Fiesta! XXL".



De la misma manera ha valorado que Pablo López incluya a la capital pacense dentro de las ciudades en las que estará de gira este 2019.



El "Alcazaba Festival" volverá a contar este año con la gastronomía como uno de sus aliados, ya que se establecerá una zona donde los productos de dentro y fuera de Extremadura tendrán su protagonismo.



El público del festival podrá disfrutar así de los productos que se ofrezcan en las foodtracks que se ubicarán dentro del recinto.



Durante la presentación del evento se ha coincidido en poner en valor el escenario donde se llevan a cabo estos conciertos, la Alcazaba árabe de Badajoz, una de las más extensas de Europa y que con este tipo de actos también se da a conocer al país y al mundo, pues no en vano se esperan aficionados de Portugal u otros países.