Aprobado el decreto que bonifica la matrícula en la UEX hasta el 99%

La Junta de Extremadura ha aprobado este martes el decreto que fija los precios públicos de la Universidad de Extremadura (UEX) para el próximo curso y que, como novedad, establece una bonificación del importe de la matrícula hasta el 99 por ciento.



Según detalla la reseña del Consejo de Gobierno que se ha reunido en Mérida, se bonificará el 99 por ciento del importe de los créditos correspondientes a las asignaturas aprobadas en el curso académico anterior, en el caso de grados.



También se aplicará a las aprobadas hasta en los dos cursos inmediatamente anteriores al comienzo de los estudios de maestría o máster, siempre que los créditos aprobados en primera matrícula no sean objeto de otro tipo de bonificación o exención en el mismo curso en que se pretende que se aplique el descuento.



Para atender esta medida la Junta ha realizado un estudio económico que acompaña al proyecto de decreto, y que establece una necesidad presupuestaria de 4.991.058,75 euros, de los que 3.000.000 euros se deben imputar al ejercicio económico de 2019 y el resto a 2020.



Por eso el Consejo de Gobierno ha autorizado un incremento de tres millones de euros en la transferencia global prevista para la Universidad de Extremadura en el presupuesto regional de este año.



Los precios públicos de las enseñanzas para la obtención de títulos oficiales en la UEX no se incrementarán respecto al actual.



Además, se mantienen tanto el fraccionamiento en hasta diez plazos del pago de las matrículas como la posibilidad de devolución de las cuantías abonadas por matrícula cuando, antes del 15 de octubre, el alumnado solicite justificadamente su anulación.



Asimismo, la Junta mantiene determinados beneficios en el pago de las matrículas no sólo al alumnado en situaciones económicas y/o sociales específicas reguladas en anteriores decretos -familias numerosas, estudiantes con discapacidad y víctimas del terrorismo- sino también a las personas que tienen reconocida la situación de personas refugiadas u ostenten derecho a la protección.