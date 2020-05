Vara ve absurdo que se pueda ir a tomar café o al comercio a cualquier hora, y no se pueda hacer deporte

Extremadura ha reclamado, y lo volverá a hacer mañana en otra reunión, que se supriman totalmente las franjas horarias de paseo y actividad física para cualquier edad, dado que es “absurdo” que a partir de este lunes se pueda ir a tomar un café a una terraza, o a un comercio, a cualquier hora y por tiempo ilimitado, “pero no se pueda hacer deporte”, plantea el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

En la videoconferencia este domingo del presidente Pedro Sánchez con los de las comunidades autónomas “varias lo hemos planteado, llegados a este momento en el que todo el mundo puede salir de casa, esta libertad de movimientos, es absurdo: ¿vas al comercio o a tomar un café y no puedes hacer deporte? Es de sentido común”.

En otra nueva videoconferencia prevista para este lunes el vicepresidente y consejero de Sanidad, José Vergeles, “lo que le va a pedir al ministro no es cambiarlas, moverlas hasta dos horas, sino permitir que las eliminemos, y si no nos dejan, a partir del martes o miércoles las moveremos, sobre todo por los niños, por el calor, aunque ahora no lo esté haciendo”.

Antes la Junta consultará con agentes sociales y “otras fuerzas”. “Se pueden mover pero lo mejor es que no las hubiera porque concentran a mucha gente en poco tiempo”.

Funcionarios, curso escolar, caza y pesca

Respecto a la vuelta de los funcionarios de la Junta a oficinas y otros puestos, según Vara “de momento en fase uno se apela al teletrabajo pero está empezando a haber contactos en la mesa general de empleados públicos con la Consejería para ir preparando esa vuelta; de momento todo lo que podamos hacer teletrabajando se va a seguir haciendo, y luego poco a poco al final de esta fase [25 de mayo] se irá una desescalada progresiva en la administración pública”.

En cuanto al curso escolar, “he pedido una reunión monográfica de presidentes sobre educación, para decidir y no dilatar más la decisión, la finalización del curso escolar”, una cita que la habrá “a lo largo de este mes”. En cualquier caso esta semana entrante hay una videoconferencia de los responsables autonómicos con la ministra Isabel Celaá.

La supresión de las limitaciones a la caza y la pesca es otra de las propuestas que ha hecho Fernández Vara este sábado al presidente y ejecutivos del resto de autonomías.

“He explicado lo que representa para Extremadura la caza y la pesca, he pedido levantar esa prohibición y que se pueda reanudar con las limitaciones que tenga que haber; que se prohíba del todo algo que es para nosotros imprescindible, tener los jabalíes danzando por ahí, en época de cosecha y cultivo, sin opción de pararlos…”.

Por otro lado respecto al Festival de Mérida el Gobierno extremeño hará al Ministerio de Sanidad una propuesta de celebración que prevé la reducción de espectáculos y aforo. “Hablaremos también con el Ayuntamiento de Mérida, y es posible que lo que se haga con este Festival en agosto sea una guía para lo que se haga a partir de ahí con el teatro y las artes escénicas” en toda España.

Si hay muestra pero con un cambio en las condiciones de la programación o el aforo “habrá que reajustar el planteamiento y volver a hablar con el empresario” [Pentación Teatro, Jesús Cimarro].

Prudencia y responsabilidad individual

El presidente de la Junta pide prudencia y responsabilidad ante el levantamiento este lunes, en la fase 1, de muchas restricciones

“Por favor, no la liemos ahora, lo hemos hecho muy bien hasta aquí, sigamos así; abrir las puertas de casa no quiere decir que salgamos obligatoriamente y a todas horas, seamos pacientes para poder ir poco a poco a lo largo de los días incrementando la actividad, esa es la filosofía de este sistema de apertura progresiva”.

La “responsabilidad individual entra en juego a partir de esta noche, que sustituye a la responsabilidad colectiva, y aunque sé que muchos bares y comercios esperarán unos días para abrir, confío en la prudencia de los extremeños para no desandar el camino costoso andado, con tantas víctimas. El mejor homenaje a los que se fueron, o han salvado vidas, es cuidarnos, con medidas higiénicas, lavado de manos, distancia social, y mascarilla siempre que se pueda aunque no sea obligatorio”.