Medio centenar de trabajadores de DIA piden en Badajoz la retirada del ERE

Medio centenar de trabajadores del grupo de supermercados DIA se han concentrado este miércoles en Badajoz para pedir la retirada del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectaría a 73 empleados de los 475 que tiene la empresa en Extremadura.



A gritos de "En DIA no sobra nadie" o "No al paro, queremos trabajar", los trabajadores, convocados por CCOO, han reclamado también una ampliación de 15 días para negociar con el nuevo dirección del grupo, que se elige en la junta de accionistas.



La secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO de Extremadura, Tina Tarriño, ha explicado que el plazo para llevar a cabo el ERE es de un mes, que finaliza el próximo día 24, por lo que en cuatro días no pueden garantizar ningún tipo de viabilidad para que se de marcha atrás al expediente.



El sindicato considera que el ERE es desproporcionado, que no es muy ajustado y que las pérdidas que arrastra esta empresa es porque están más preocupados por su cotización en bolsa que por el plan de comercialización.

Ocultismo

Asimismo, ha denunciado que no se ha actuado con total transparencia en la mesa de negociación puesto que se han enterado de algunas informaciones por la prensa.



"A DIA lo que menos le preocupa son las personas, los trabajadores y las familias que hay detrás", ha aseverado.



En cuanto al seguimiento de la concentración, Tarriño ha afirmado que "hay mucho miedo" y la plantilla "está inquieta y nerviosa", pero que aún así hay trabajadores de la tienda situada en la avenida Damián Téllez Lafuente, donde se ha llevado a cabo la protesta, que la han secundado.



La secretaria general ha recordado que en Extremadura hay una veintena de tiendas y una plataforma logística de oficinas y almacén de distribución en Mérida.



Por su parte, la secretaria general de CCOO en Extremadura, Encarna Chacón, ha indicado que una mala gestión empresarial no se puede solucionar con la destrucción de empleo y que no tiene sentido que cuando hay beneficios se cuestionen el Salario Mínimo Interprofesional.



Así, ha expresado que CCOO, de manera solitaria, va a luchar por el empleo en la región.