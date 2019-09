UGT pide un acuerdo para la eficiencia de las bolsas de trabajo en el SES

El sindicato UGT propondrá a la administración autonómica un acuerdo para llegar a una mayor eficiencia en la gestión de las bolsas de trabajo en el Servicio Extremeño de Salud (SES).



El secretario del sector Salud de UGT Extremadura, Felipe Bachiller, ha explicado que en la actualidad hay categorías cuyas bolsas están "estancadas" desde hace siete años, una situación que se debe "resolver".



Entre otras, Bachiller ha citado categorías de mantenimiento cuyas bolsas "no se han convocado" desde hace años, a lo que se une la situación en otros ámbitos, como por ejemplo terapeuta ocupacional o distintas especialidades de enfermería, cuyas bolsas "aún no se han creado".



Por otra parte, hay categorías donde la actualización no se ha llevado a cabo de forma anual, por lo que se publican ahora las actualizaciones del año anterior, y por tanto quienes superan los procesos selectivos o alcanzan nuevos méritos deben esperar meses hasta que se ven refrendados esos méritos en las bolsas.



En este sentido, hay por ejemplo "quejas" en distintas categorías donde las contrataciones en verano se han realizado en base a la bolsa de 2017 y no a una actualizada de 2018.



"Hay que negociar un nuevo acuerdo, o ajustar el existente, para mejorar estas situaciones y avanzar de la misma forma en la transparencia en la gestión de las bolsas", ha manifestado el representante sindical.



El sindicato quiere un "sistema único" en este ámbito para garantizar que en todas las categorías del Servicio Extremeño de Salud se contraten conforme a ese sistema, ha expresado Felipe Bachiller.



Según ha manifestado, el sindicato quiere conocer cuáles son las dificultades que llevan a que se produzcan estas problemáticas en la contratación en el SES.



En este sentido, UGT propondrá en la primera mesa sectorial autonómica de Sanidad del curso la negociación de un acuerdo de contrataciones que garantice la apertura de bolsas en todas las categorías.



Como ha explicado el representante sindical, éste es uno de los temas que quedó "pendiente" de abordar durante la pasada legislatura, y por tanto debe ser tratado "con urgencia", de la misma forma que acontece con otras cuestiones como el plan de ordenación de recursos humanos o el acuerdo sobre jornadas, vacaciones, permisos y licencias.