La alcaldesa de San Gil intentará reunirse con Vara ante el "ninguneo" del alcalde de Plasencia

La alcaldesa de la Entidad Local Menor de San Gil, Esther Sánchez, solicitará una reunión con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, para exponerle las propuestas de la localidad "ante el ninguneo del Ayuntamiento de Plasencia y su alcalde, Fernando Pizarro".



En una nota, la alcaldesa ha señalado que el listado de proyectos que Pizarro presentó al pasado lunes, 7 de octubre, al jefe del Ejecutivo extremeño "no son un documento de ciudad, tal y como él como las calificó".

Esther Sanchez Tapia

En este sentido, añade que las propuestas realizadas por el alcalde "no tienen en cuenta" a San Gil y Pradochano, ambas entidades locales menores (ELM) del Ayuntamiento placentino.



"Desde San Gil vamos a solicitar una reunión con el presidente Vara para presentarle nuestras propuestas, no sólo para San Gil sino también para Plasencia, cuyo progreso nos preocupa e interesa como parte afectada que somos, no solo a nivel administrativo y legal, sino afectivamente también", ha defendido Sánchez.



Entre otras cuestiones, la alcaldesa se ha referido a la recalificación del Hospital placentino como "General Universitario" referente para todo el norte de Cáceres y la Oficina Delegada de Tráfico con sede en Plasencia.



También al desarrollo del Plan Plasencia Ciudad de las Artes, "como elemento potenciador del turismo" y en el que las dos ELM estarían incluidas dentro de la estrategia integral "Pueblos de Luz", inspirada en el proyecto homónimo presentado por SOS Casco Antiguo para Badajoz.



"Y, muy importante, la habilitación de un fondo regional para casos de emergencia financiera en entidades locales menores que garanticen el bienestar de sus ciudadanos, y que protejan a los que menos recursos tienen.