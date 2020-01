El Gobierno local de Cáceres confía en aprobar sus cuentas con Podemos y el concejal no adscrito Teófilo Amores

El Gobierno de Cáceres espera sacar adelante los primeros presupuestos de la legislatura -actualmente las cuentas están prorrogadas- con el apoyo de Unidas Podemos (tres ediles) y el concejal no adscrito Teófilo Amores, en un pleno extraordinario que se celebraría a finales del presente mes. Sería el segundo Pleno extraordinario de enero, después del celebrado este pasado jueves.

El portavoz del Gobierno local, Andrés Licerán, explica que antes hay que convocar Comisión de Economía y Mesa de Negociación para dar el visto bueno a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y la plantilla presupuestaria.

Además el Consejo de Participación Ciudadana mantiene su fecha de celebración para el próximo día 14 y se tienen que convocar los diferentes organismos autónomos para dar luz verde a los presupuestos de los mismos, informa la Agencia Efe.

Las negociaciones

El equipo de gobierno socialista apunta que las negociaciones están muy avanzadas con Unidas Podemos, que pretenden que "sea un acuerdo político más a largo plazo".

Por su parte Teófilo Amores ha manifestado que no abandonará su acta de concejal, como se ha llegado a plantear tras la polémica con su cuenta de Twitter, porque ve "necesario un presupuesto para que el Ayuntamiento tenga las manos libres a la hora de actuar".

No obstante Amores no se pronunciará sobre su voto a la hora de apoyar las cuentas hasta que no conozca las propuestas del PP. "Si hay alternativas mejores, siempre he dicho que mi voto irá a lo que sea más beneficioso para la ciudad, bajo mi punto de vista", ha concluido.

Con Ciudadanos (Cs), según Andrés Licerán, están en buena disposición. Comenta que han dicho que sí a algunas de las propuestas que ha hecho la formación naranja, mientras que "otras no encajan" en el modelo de ciudad socialista.

En cuanto al PP y los concejales no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz, no han podido llegar a acuerdos porque éstos "no han hecho ni una sola propuesta al borrador". "El PP solo habla de bajada de impuestos, debe ser el único modelo de ciudad que tienen, pero no han hecho ni una sola aportación, y los ediles no adscritos dicen que no les ha dado tiempo a participar en este proceso", ha criticado Licerán.

Francisco Alcántara y Mar Díaz han mostrado su ‘sorpresa’ por estas declaraciones del portavoz del Gobierno local y han defendido que "lo que no ha habido, en ningún momento, es interés por su parte en llegar a un consenso" con ellos. "Consideramos injusto que califique nuestra posición de esta manera". Señalan que el borrador de las cuentas no refleja el modelo de ciudad que debemos consensuar entre todos.