La financiación autonómica centra el primer pleno del nuevo período de sesiones en la Asamblea

La vicepresidenta y consejera de Hacienda y Presupuestos, Pilar Blanco-Morales, comparecerá a petición propia en el primer pleno del nuevo período de sesiones de la Asamblea, que se celebrará este jueves, para abordar la necesidad de un nuevo modelo de financiación autonómica, que atienda las necesidades de los extremeños.



Según ha explicado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, la comparecencia se produce después de que su grupo la hubiese solicitado para analizar la repercusión de los 200 millones de euros que el Gobierno central "ha birlado" a la región por el retraso en las entregas a cuenta y devolución del IVA.



En este primer pleno, que comenzará a las 10:30 para permitir que los padres y madres con hijos en edad escolar puedan conciliar su asistencia con el del inicio del curso, no se debatirá la creación de una comisión sobre despoblación propuesta por Ciudadanos y apoyada por Unidas Podemos y PP, pero que ha rechazado el PSOE, que ha abogado por un pacto de todos los grupos y medidas concretas.



Los tres grupos de la oposición han criticado la postura y contradicciones del PSOE, que por un lado reconoce el problema que la despoblación supone para Extremadura, pero rechaza que se pongan en marcha acciones como esta comisión.



Tanto la portavoz de Unidas Podemos, Irene de Miguel, como el de Ciudadanos, David Salazar, y Cristina Teniente, han lamentado que el PSOE haya justificado su rechazo en que ya se creó una comisión hace dos legislaturas, ya que sus conclusiones fueron muy generales y además después no se completaron con acciones concretas.



Para Cristina Teniente, este es un ejemplo "del rodillo" que el PSOE aplica cuando goza de mayoría absoluta, rechazando iniciativas "porque no son suyas" y que "puede sorprender a los nuevos partidos pero no al PP".



Sin embargo, la portavoz del PSOE, Lara Garlitos, ha defendido el compromiso de su partido y de la Junta para paliar los efectos de la despoblación siempre que ha gobernado, a diferencia del PP, y ha añadido que su formación cree que ahora lo que hay que hacer es "poner medidas sobre la mesa y actuaciones inmediatas" y una comisión lo que haría es "ralentizar".

Otros asuntos

Dentro del orden del día se debatirá además una propuesta de Unidas Podemos que reclama a la Junta que declare la emergencia climática para impulsar medidas que puedan aminorar los efectos del cambio climático y que se exija a la empresa ALSA, adjudicataria del nuevo servicio de transporte por carretera, la restauración de líneas suprimidas, o de lo contrario se rescinda el contrato.



Por parte de Ciudadanos, se reclama a la Junta medidas para impulsar la accesibilidad en los pequeños municipios, que explique si se está preparando para una posible nueva recesión económica y sobre la situación de las listas de espera en la sanidad extremeña.



En cuanto al PP, pedirá al Ejecutivo que habilite recursos para poder desarrollar los programas de relevo generacional en el campo, preguntará sobre la "indignante" situación del centro sociosanitario de Plasencia, sobre los plazos del ferrocarril y la "ilegalidad" en la que se encuentran 15 de los 35 nuevos altos cargos, que no han comparecido previamente en la Asamblea.



La portavoz del PP entiende que el Ejecutivo debe aclarar que ocurre con las decisiones que han adoptado esos altos cargos y si van a cobrar, ya que su nombramiento ha sido ilegal, como según ha dicho, ha reconocido la propia Junta al estimar recurso de reposición que presentaron.