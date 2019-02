El ministro de Fomento anuncia en Mérida que antes de junio se licitarán 10.000 millones en infraestructuras

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha anunciado esta mañana en Mérida, en un acto del PSOE regional, que el Gobierno actual seguirá actuando y de aquí a junio licitará 10.000 millones de euros en infraestructuras, y respecto al tren extremeño añadido que el Gobierno de Pedro Sánchez va a sumar unas licitaciones que superan en un 50% lo hecho en los seis años anteriores.

Ha sido en una conferencia política de los socialistas de Extremadura, en la que se sientan principios para el programa electoral autonómico y municipal con vistas a las elecciones del 26 de mayo, y se presentarán las candidaturas de Fernández Vara a la presidencia de la Junta, y las de los candidatos locales en municipios de más de 20.000 habitantes.

En el acto han participado también el presidente de la Junta, y el alcalde de la ciudad, también socialista, Antonio Rodríguez; Vara ha proclamado que en las elecciones generales de abril el partido y Sánchez defenderán propuestas en pro de la vida de la gente, pese a las "calumnias" recibidas en los últimos meses.

El secretario nacional de organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha dicho ante 1.500 personas que se ha preocupado por Extremadura "más que muchos otros en muchos años", aunque "sea solo por la insistencia y la preocupación del presidente" de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

Una actuación motivada también en que es "consciente de la necesidad que tiene esta tierra y del postergamiento al que ha estado sometida durante años", algo que lo ha visto "en lo personal, lo he vivido, no hace falta que me lo contaran".

Ha destacado que "desde el primer día" que llegó al Ministerio de Fomento se enfrentó a la situación del tren de Extremadura, respecto del que ha señalado que "cuando llegue junio, este Gobierno habrá licitado un 50 por ciento más que los seis anteriores años sumados"

Ha citado que en abril se terminará de "sustituir las máquinas", en marzo se iniciará la construcción de taller de mantenimiento en Badajoz, se está "empezando ya a poder electrificar" y se están arreglando vías.

Sin embargo el problema es que "nos han dado muy poco tiempo", ha lamentado Ábalos, quien ha añadido que "encima cuando hemos querido poner recursos, diputados del PP de esta tierra han dicho que no los quieren, y eso es a lo que tienen que dar respuesta".

"Incendios" en todas las provincias

Ábalos ha relatado que cuando fue nombrado ministro de Fomento no se "podía imaginar que en todos los territorios hubiera un incendio", ante los que tuvo de ir "de bombero con la cisternita que me habían dejado, que tampoco es que fuera grande".

"Había problemas en todos los territorios", como en el caso de Extremadura con el tren, pero "también en otros igual, provincia a provincia", y "la gente empezó a exigir", en algunos casos porque ya había posibilidad de ser atendidos, "porque no se les había escuchado".

Había muchos problemas en todo el país, pero "no todo era un problema de recursos, sino de sensibilidad política", algo que al actual Gobierno "le ha sobrado, y al anterior le faltaba".

Gobernar hasta el final

Aunque ya se hayan convocado las elecciones generales el 28 de abril, el ministro y líder socialista ha advertido con una sonrisa intencionada que aún "somos gobierno, y vamos a ejercer hasta el último día, y vamos a acordar y licitar lo que hay que son diez millones de euros en el área de Fomento hasta junio", cuando se forme el nuevo Ejecutivo salido de las urnas