Vara: Sin sanidad, educación y pensiones la bandera española no vale de nada

El secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha dicho este sábado que "hay que hablar menos de banderas y preocuparse más por los problemas reales de la gente", y que "la bandera española, sin el sistema nacional de salud y la escuela pública, no vale de nada”.

Ha participado en Esparragalejo (Badajoz), en una jornada de convivencia de su partido. A su juicio "las banderas de la justicia social, la igualdad y la equidad son las que dan sentido a las banderas de los mástiles", a lo que ha agregado que "no habrá nadie que honre más la bandera de nuestro país que yo".

No obstante, ha subrayado es preciso no hablar tanto de las banderas y hacerlo más de los problemas reales de la población ya que "la bandera española, sin el sistema nacional de salud, sin la escuela pública y sin el sistema nacional de pensiones o su caja única, no vale de nada".

Ha ha destacado que los españoles han visto que durante los ocho meses de gobierno de Pedro Sánchez se ha evidenciado que "hay muchas diferencias entre la derecha y la izquierda", y que las reuniones del Consejo de Ministros son ahora "espacios para trabajar por la gente".

Algunas medidas del PSOE

En este sentido ha mencionado la subida un 3% de las pensiones mínimas, "10 veces más que con Rajoy", el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el subsidio para mayores de 52 años, el apoyo a la dependencia, y "la recuperación del prestigio de España en el mundo y en Europa".

Ante más 350 personas que se han dado cita en la Casa del Pueblo del PSOE de Esparragalejo, Fernández Vara ha dicho que en Extremadura los socialistas "hemos hecho las cosas, y eso que nos encontramos una ruina económica y social, y se ha reconducido la situación sin tocar los derechos de la gente".

"La derecha no cree en la igualdad"

Ha añadido que nunca entenderá por qué el expresidente de la Junta y presidente regional del PP, José Antonio Monago, "se cebó tanto con los más humildes", lo que ha achacado a que "la derecha no cree en la igualdad".

En cuanto a los próximos comicios autonómicos, Fernández Vara ha asegura que "nos va a ir bien" porque, a su juicio, el PSOE es el único partido "que sabe dónde está y el único que se puede hacer cargo de este país" porque el resto no es capaz de hacerlo y se centran en debates internos.

En la jornada de convivencia se ha presentado a Francisco José Pajuelo como candidato socialista a la Alcaldía. Pajuelo ha señalado que Esparragalejo ha cambiado mucho en los últimos cuatro años en materia de infraestructuras, en generación de empleo y riqueza, y en la atención a las personas que más lo han necesitado.