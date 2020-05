El lunes se recupera una actividad social y económica que “tenemos que mantener entre todos”

A partir de este lunes 25 con la libertad de horarios para pasear y hacer deportes, apertura de bares, reuniones de 15 personas más convivientes, o vuelta a la actividad de centros comerciales, aumentará el contacto entre personas, lo que supone una responsabilidad que hay que saber llevar, ha advertido el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad y Política Social, José María Vergeles.

“El lunes vamos a ser capaces de recuperar una parte importante de la actividad social y económica; ahora tenemos que mantenerla entre todos y entre todas, y conseguirlo al margen de edades, ideología, creencias, y de necesidades, para poder cumplir con la responsabilidad que tenemos entre todos, y poder tener dentro de catorce días una sociedad sana, socialmente más rica y económicamente más dinámica”.

“Me siento muy orgulloso de ser extremeño, hemos llegado hasta aquí gracias al esfuerzo de todos y estoy seguro de que llegaremos a la fase 3 [sería dentro de dos semanas, el 8 de junio] sin riesgo para la salud”.

Las carreras en este proceso de reactivación general “no son buenas, hay que ser prudentes, sabemos que las aperturas anteriores no han tenido consecuencias en la región, pero en la fase dos dependemos mucho más de la sociedad: reuniones, consumo y actividad en lugares cerrados, en los que no están las policías…”, advierte Vergeles.

La comunidad valenciana por ejemplo ha optado por seguir en la primera etapa, “y es un ejemplo de prudencia, igualmente nosotros vamos a ser tremendamente prudentes, en el compromiso, esfuerzo, educación a la ciudadanía y control de las actividades que se realicen”.

Si todo va bien “pediremos cuanto antes el paso a la fase tres, el lunes 1 veremos los datos de esta semana próxima”, y se prepararía la solicitud. “Es prudente esperar catorce días”.

En esta nueva fase se permite el contacto social en grupos más amplios, de 15 personas sin incluir a los convivientes, “un paso para recuperar costumbres sociales”

Colegios, senderismo, mayores, turismo

En el apartado de enseñanza, y tras publicarse este sábado el decreto de prórroga para el estado de alarma, se deja a la comunidad la facultad de regularla. “En todo caso se abrirán de forma voluntaria los centros educativos, en una mezcla online y presencial para cursos que titulan o terminales porque sirven de refuerzo; centros de educación especial, también voluntario, y los centros educativos pueden preparar programas de refuerzo que se desarrollen a lo largo del tiempo”.

La Junta ha pedido por otro lado al Ministerio de Sanidad que el senderismo sea considerado una actividad de turismo activo y de naturaleza. “Estamos en contacto con el Ministerio para que así sea, que el senderismo se pueda hacer, y que no solo se consideren las actividades organizadas por una empresa sino que hasta veinte personas puedan quedar para hacerlo”

Se prepara un reglamento para visitas a mayores de residencias, las condiciones básicas son tres; que el centro tiene que estar libre de virus, la visita sea un familiar sin síntomas, con cita previa y una vez a la semana.

“Prevemos un incremento del turismo interior”, añade por otro lado el consejero, “ así que tenemos que señalar las zonas de más afluencia, y con atención primaria tendremos que controlar con más claridad esas poblaciones más turísticas en el periodo estival”.

Para las vacaciones de los profesionales sanitarios se va a introducir el factor de que estamos en estado alarma, aunque van a ofrecerse 200 contratos estables a los residentes, “y de todo eso saldrá el modelo de vacaciones del SES, la semana próxima espero tengamos una aproximación”.

Paseos

Aunque se liberalizan las horas de paseo y deporte, se mantienen para los mayores de 70 años unos “pasillos horarios” que aún están por aclarar.

“Pero no pueden ser los actuales, los publicados por el Ministerio y que son calurosos, vamos a establecer algunas franjas que sean preferentes para esas personas, pero creo que si en este momento estamos permitiendo que un mayor de setenta años pueda sentarse en una terraza a consumir hasta las once de la noche, el riesgo está ahí; es verdad que vamos a regular una franja específica y probablemente sea mejor que los de los niños, pero esto ya es un poco artificial porque están permitidas tantas actividades sociales que es imposible que no coincidan grupos de diferentes edades; en todo caso que no coincidan niños con mayores de 70 años, ya que los primeros expresan pocos síntomas pero son unos buenos vectores del virus”.

Habrá por tanto franjas “orientativas y prioritarias”, que “bien podrían ser en las horas de la mañana porque los niños aún tienen actividades online escolares, y parece mejor reservar la mañana para los mayores y las tardes para los más pequeños”.

Celo médico

En cuanto a las cantidades enormes de casos sospechosos que se detectan, y en la última jornada han sido 197, “a mí también me parecen muchos pero agradezco a los sanitarios esta sensibilidad, estoy seguro de que no se están centrando solo en las infecciones respiratorias graves sino también en personas que tengan algunos síntomas de covid 19, y esta sensibilidad se la agradezco; prefiero muchas pruebas PCR negativas a que se nos escape alguno de los casos, por tanto agradezco que sigan siendo tan sensibles”.

En la detección de este nuevo virus “hemos tenido la mala suerte de que al inicio coincidió con la gripe, y ahora con las alergias, situaciones ambas con las que se pueden confundir”.