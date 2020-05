¿Qué puedo hacer en la nueva etapa 2?

A partir de este lunes 25 de mayo, las dos provincias extremeñas, varias de Andalucía (Almería, Córdoba, Cádiz, Huelva, Jaén y Sevilla), Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, dos provincias de Castilla-La Mancha (Guadalajara y Cuenca), las zonas sanitarias de Campo de Tarragona, Alto Pirineo y Arán y Las Tierras del Ebro (Catalunya), Cantabria, Murcia (excepto Totana), La Rioja, Galicia, Euskadi y Navarra, además de Ceuta y Melilla, estarán en la segunda fase de reactivación.

Con este avance se añaden nuevas flexibilizaciones de la vida social y económica: entre ellas, la ampliación de los horarios para hacer deporte y dar paseos, la posibilidad de hacer reuniones con familia o amigos de hasta 15 personas, la apertura de las piscinas o las visitas a residencias bajo estrictas condiciones y siempre que no haya en ellas ningún contagio.

El territorio por el que moverse sin embargo sigue siendo la provincia en el caso de Extremadura.

Franja horaria reservada para mayores

La orden establece que las personas menores de 70 años podrán realizar actividad física (deporte y paseos) en cualquier franja horaria del día, a excepción de las reservadas para los mayores: entre las 10.00 y las 12.00 horas y las 19.00 y 20.00; sin embargo en la Comunidad el primer tramo ha sido adelantado y es de 9 a 11, por lo que habrá de ratificarse esto último.

En todo caso, cada comunidad autónoma tiene margen para decidir si quiere que esas horquillas comiencen dos horas antes y terminen hasta dos horas después, pero siempre y cuando "no se incremente la duración total de las mismas".

Se amplía el aforo de las tiendas

En la fase 2 se permite la apertura del comercio, al igual que en la anterior etapa de la desescalada, pero se elimina el requisito de los 400 metros cuadrados y se incrementa el aforo: del 30% al 40% permitido.

También se podrán abrir los centros comerciales manteniendo este límite dentro de cada uno de los establecimientos y prohibiéndose la permanencia en zonas comunes. En todos los casos los comercios deberán seguir estrictas medidas de seguridad e higiene y se deberá mantener la distancia interpersonal de dos metros.

Reuniones de hasta 15 personas

La posibilidad de hacer reuniones con familia o amigos tanto al aire libre como en domicilios y terrazas se amplía en esta etapa a las 15 personas.

Actividad dentro de los bares y restaurantes

Si en la fase 1 se permitía la apertura de las terrazas, en la 2 se puede abrir el interior de los bares y de los restaurantes. Están excluidos de este alivio las discotecas y los establecimientos de ocio nocturno y deberán cumplir varias condiciones: el consumo debe ser siempre en mesa, es decir, no se permiten grupos de personas de pie, y el aforo debe limitarse al 40%. Además, es "preferible" que se haga mediante reserva previa.

Visitas a residencias

También se podrá comenzar a visitar a personas en viviendas tuteladas y centros residenciales, entre ellos los de personas con discapacidad y mayores. En este último caso, se realizarán "preferentemente" en situaciones muy excepcionales "como el final de la vida o el alivio de descompensación neurocognitiva del residente". Además, deberá ser una visita previamente concertada con el centro, a la que podrá acudir solo una persona, será obligatorio el uso de equipos de protección y el seguimiento de las medidas de higiene y el centro deberá contar con protocolos para evitar aglomeraciones.

No obstante, la orden establece excepciones para estas visitas: no se podrá ir a residencias en las que hay casos confirmados de COVID-19 o hay usuarios que están en cuarentena.

Abren las piscinas

También pueden volver a la actividad las piscinas para uso recreativo, tanto al aire libre como en espacios cerrados. El aforo máximo que permite el BOE será de un 30% de su capacidad y siempre que se puedan mantener las distancias físicas de dos metros entre personas. Para acceder a la piscina deberá concertarse cita previa y se organizarán horarios por turnos. La orden establece estrictas medidas de limpieza y desinfección de las instalaciones.

Cines, teatros y museos

Los cines, los teatros y otros lugares de ocio pueden abrir, aunque "con limitaciones" y "con butaca preasignada" siempre y cuando cumplan también con un tercio de aforo máximo. Para espectáculos en lugares cerrados, como conciertos, se permite un máximo de 50 personas (en cualquier caso, siempre con un tercio del aforo). Al aire libre los eventos pueden acoger hasta 400 personas en plazas sentadas y siempre guardando la distancia necesaria.

En las bibliotecas se podrán hacer consultas en sala y uso de ordenadores, pero también sin superar un tercio del aforo. Los museos igual: podrán abrir con un tercio del aforo y con medidas que eviten las aglomeraciones. Se podrán abrir cafeterías, tiendas de regalos y similares, pero no el servicio de guardarropía ni de consigna. Tampoco se permiten las salas infantiles ni las colecciones al aire libre.

Vuelven las bodas

Se reanudan las bodas, que pueden celebrarse tanto al aire libre como en espacios cerrados, siempre que no se supere el 50% del aforo. En todo caso, el máximo de personas será de 100 en el primero de los casos y 50 en el segundo.

Exposiciones y congresos

En la fase 2 también se pueden visitar monumentos, salas de exposiciones y salones de conferencias, siempre con un tercio del aforo habitual. También se permitirá la realización de congresos, encuentros, reuniones de negocios y conferencias en las que se deberá cumplir con las medidas de seguridad e higiene "en todo momento". En todo caso, nunca se podrá superar el aforo máximo de 50 personas.

Velatorios y ceremonias religiosas

La fase 2 amplía también el número de asistentes autorizados en velatorios y lugares de culto. En cuanto a los primeros, se permite un límite máximo de 25 personas al aire libre y 15 en espacios cerrados. La comitiva para el enterramiento o despedida puede estar formada por hasta 25 personas. Los lugares de culto, por su parte, amplían su aforo y pueden disponer de un 50% del mismo.

Educación

En esta fase pueden abrir los centros educativos para niños y niñas de 0 a 6 años, aunque muchos gobiernos regionales ya han anunciado que no lo harán debido a que no pueden garantizar la seguridad y las competencias son autonómicas. Para llevarlos, los padres y madres tienen que garantizar que acreditar que tienen que acudir a un trabajo presencial. Los demás centros educativos pueden abrir "con carácter voluntario" para los cursos terminales: 4º de la ESO, 2º de Bachillerato, 2º de Formación Profesional y Superior, preparación de la EBAU (antigua selectividad). Tienen que asegurarse las medidas de higiene y los grupos de más de 15 estudiantes tendrán que dividirse al 50%.

Se pueden reanudar las residencias para investigadores en centros públicos o privados, también las destinadas al alojamiento y servicios hosteleros y de restauración.

Deportes

En la fase 2 vuelven el "entrenamiento básico en ligas no profesionales federadas", el "entrenamiento total en ligas profesionales" y la reapertura de campeonatos profesionales "mediante partidos a puerta cerrada o con limitación de aforo, que pueden ser retransmitidos". También, pueden celebrarse espectáculos y actividades al aire libre con aforo limitado y en instalaciones deportivas en espacios cerrados sin público.

Turismo

En la fase 1 los hoteles ya podían abrir sus habitaciones, pero la novedad de la 2 es que se pueden abrir al público las zonas comunes, con la premisa de siempre: que no se supere el tercio del aforo y medidas de seguridad. Si se va a celebrar un evento, o una actividad de animación, se debe hacer además garantizando las medidas de higiene y habiendo ventilado el espacio dos horas antes, aunque preferiblemente han de ser al aire libre. No pueden superar las 20 personas. Las piscinas y spas de los hoteles pueden abrir siguiendo las mismas indicaciones que las piscinas públicas. En esta fase no se puede salir de la provincia en la que se encuentre, eso queda reservado para la conclusión de la desescalada, es decir, para la 'nueva normalidad'.

Trabajo

Se mantiene la recomendación de fomentar el teletrabajo "siempre que sea posible". En empresas, comercios y centros deben ser accesibles geles hidroalcohólicos o desinfectantes, y agua y jabón si esto no es posible. Se debe garantizar la distancia de seguridad entre empleados, también en las zonas comunes, y, si no se puede, disponer de equipos de protección adecuados. El control horario por huella dactilar tendrá que sustituirse, o desinfectarse el sistema cada vez que se utilice. Si alguien presenta síntomas, él o la empresa deben ponerse en contacto con los servicios sanitarios de su comunidad o con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, colocarse una mascarilla y abandonar el puesto de trabajo hasta ser evaluado. Las empresas tendrán que reorganizar los horarios para evitar aglomeraciones u horas puntas.