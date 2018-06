Tercera noche de encierros en la Universidad de Extremadura contra la repetición de los exámenes de Selectividad

La Coordinadora de Estudiantes de Badajoz ha publicado en Twitter un vídeo con testimonios de los alumnos encerrados en los que resumen sus reivindicaciones y hacen un llamamiento a todos los afectados y sus familias, así como a toda la sociedad extremeña en general, para que se sumen a una protesta convocada este lunes a las 13:30 frente al rectorado del campus pacense.

🔴 TERCERA NOCHE ENCERRAD@S EN LA UNIVERSIDAD, QUEREMOS JUSTICIA! MÁXIMA DIFUSIÓN POR FAVOR, NECESITAMOS TODO EL APOYO POSIBLE!!! ⚠ pic.twitter.com/E8rmXohbwX — Estudiantes Badajoz (@EstudiantesBdjz) 10 de junio de 2018













Está previsto que los estudiantes mantengan una reunión con el rector, Segundo Píriz, la primera desde que se conocieron las supuestas filtraciones y la decisión de la Universidad de repetir el martes, día 12, un bloque de los exámenes que se habían realizado el miércoles 6 de junio.



Esto conlleva que la práctica totalidad de los más de 4.000 alumnos que presentan este año a la EBAU en Extremadura tendrán que repetir como mínimo un examen y en algunos casos dos.



Reconocen que "están cansados" pero advierten de que "no nos vamos rendir ante la injusticia que la Universidad e Extremadura (UEx) quiere imponernos" y exigen que "dimita toda la gente que tiene que dimitir".



"Nuestra demanda es la misma: no queremos la repetición de los exámenes", afirman, aunque avanzan que si la UEx "fuese tan irresponsable de seguir con esta injusta medida", ellos exigen la devolución íntegra de las tasas de selectividad.



Critican que no sólo tendrán que pagar los viajes a la gente que se desplaza a otra localidad para realizar los exámenes, sino también "todos los gastos que han sido causados" por esta decisión de la Universidad.



Se tendrían que abonar también, según los estudiantes los gastos causados a los aspirantes que están de viaje o tendrán que cancelar alguno previsto, así como a quienes les coinciden otros exámenes, como por ejemplo los del B2 de idiomas, que se realizan el día 12, fecha prevista para la repetición de las pruebas de la EBAU.



Piden que se permita repetir, de manera opcional, también las asignaturas del jueves, pues hubo aspirantes a los que les salieron bien las del miércoles -que son las que deben repetirse- y decidieron no hacer las del día siguiente por considerar que no iban a necesitar mejorar nota de cara a las ponderaciones.

La filtración

Con respecto a como pudo producirse la filtración de los exámenes, aunque inicialmente se habló de que éstos podían haber sido 'hackeados' y posteriormente los responsables de la UEx precisaron se habían registrado catorce accesos no autorizados a la página web de la Universidad de Extremadura, sin especificar nada más, la versión que ahora cobra más fuerza, es que las pruebas quedaron fácilmente accesibles porque se subieron por error a una carpeta pública.



Aunque estas son las distintas versiones que circulan sobre lo ocurrido entre los estudiantes afectados, no existe aún ninguna versión oficial hecha pública por la Universidad de Extremadura, cuyo rector, Segundo Píriz, anunció el pasado viernes que los hechos se habían puesto en manos de la Fiscalía para que fueran investigados.