Decálogo de indignidad

La publicación en la página web promovida por el Ayuntamiento de Galdakao de un documento-informe donde obscenamente se confunden a las víctimas del terrorismo con los criminales que lo ejercieron provoca un nuevo paso atrás en la construcción de la convivencia en el País Vasco. Se pueden hacer diez consideraciones de lo que esta actitud indigna significa en la actualidad:

1- Se constata que EH Bildu, formación a la que pertenece el alcalde, Iñigo Hernando, promotor del documento, de Galdakao se encuentra a años luz de poder ser un factor de convivencia en el país y que sigue sumergido en la disciplina ideológica y memorística de lo que fue el mayor obstáculo a la democracia, que fue ETA.

2- Ha sido una decepción ver a una institución cultural como es la Sociedad de Ciencias Aranzadi participar en esta nueva escenificación de la irracionalidad y la desmesura. No se puede esconder detrás de justificaciones imposibles y “estandarizaciones internacionales”. Debe reconocer su error.

3- El Instituto Gogora, de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos del País Vasco, no puede quedarse de perfil. Lo preside Urkullu y debe de preservar la memoria de las víctimas del terrorismo como función primordial. Es necesario que la dirección de Gogora se dirija al Ayuntamiento de Galdakao para que quede bien claro lo que supone este nuevo atentado e instarles a retirar la web ofensiva.

4- El Plan Udaberri 2024, para la convivencia, los derechos humanos y la diversidad, aprobado por el Gobierno vasco, hace aguas, una vez más, a la hora de la deslegitimación del terrorismo y fracasa en el cumplimiento de su línea de acción 1 “Avanzar y consolidar las políticas de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo”. El Gobierno vasco no practica con hechos lo que proclama en sus escritos. La alfombra roja que tiende a EH Bildu constantemente y el blanqueamiento de su personalidad política arrastran a toda la sociedad vasca.

5- EUDEL, Asociación de Municipios Vascos, actualmente presidida por el alcalde de Vitoria (PNV), debe de ser estricta con la exigencia democrática. No puede tener cabida en esa institución un municipio que vulnera los principios más elementales de la convivencia. Debe haber un pronunciamiento claro y contundente condenando la actuación de Hernando y su equipo.

6- Los partidos políticos socios de EH Bildu en diferentes ámbitos institucionales, nacional, municipal, foral, presupuestario, es decir PNV y PSE-EE, mantienen sus vínculos políticos perfectamente activos en Madrid, Iruña de Oca, Navarra o Eibar. ¿No debieran plantearse cerrar sus acuerdos aún vigentes con ese partido y dar una señal inequívoca de exigencia y repulsa de actitudes contra la convivencia democrática?

7- 'Txapote' y Bienzobas son tan víctimas de vulneración de derechos como Hitler o el “violador del ensanche”. Sigue siendo muy duro para la sociedad vasca, que tanto ha sufrido el terrorismo, ver que persisten resquicios de infame justificación y de grosera equiparación hacia un colectivo que tanto mal ha hecho y del que no se arrepienten ni abjuran.

8- El delegado del Gobierno en el País Vasco debe tomar cartas en el asunto. Hay ofensa y humillación a las víctimas con este tipo de comportamientos amparados desde determinadas instituciones y con responsables políticos definidos. Las leyes de víctimas del terrorismo (Ley 29/2011 art.61 y Ley 4/2008 art. 4.b) y el Código Penal (artículo 578.1) describen ilícitos y situaciones por las que las administraciones públicas puedan actuar contra los responsables de la humillación a las víctimas.

9- Asociaciones de víctimas como Covite, y su Observatorio de la Radicalidad, han constatado que lo que ahora sucede en Galdakao no es un hecho aislado y que ya se han producido actuaciones indignas en otros foros institucionales. Este Informe Galdakao se suma a otras expresiones de radicalidad amparadas por ayuntamientos y regidores municipales en homenajes, ongi etorris, exposiciones, aurreskus de honor, makilas o partidas presupuestarias municipales para la estrategia del colectivo de presos de ETA.

10- El Parlamento como representante de la sociedad vasca debe de analizar este tipo de situaciones y obrar en consecuencia. Por eso la actitud de EH Bildu no puede verse reconocida por PNV y PSE con la aprobación de una futura Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi que no declare que ETA fue un proyecto excluyente y totalitario. Ese proyecto político criminal causó muchas víctimas inocentes ya antes de 1978 y quienes hoy aún se mueven en esa órbita ideológica no pueden verse beneficiados por la exclusión de ETA de la descripción de los proyectos totalitarios que ha tenido este país.