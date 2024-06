El diamante de esta temporada

Queridos lectores, para quienes no les suene este inicio, no se preocupen. Para los que sí, no se asusten, seguimos en la Euskadi del siglo XXI pese a que las apariencias nos sitúen en el siglo pasado. Las últimas noticias son ciertas, ayer se nombró al último diamante de la temporada: el señor Pradales fue proclamado lehendakari y su pareja de baile tal y como se venía rumoreando, será el Partido Socialista de Euskadi, que dotará a la corte del Gobierno vasco de un importante cortejo.

La elección del octavo diamante tuvo lugar como siempre en el salón del pleno del Parlamento Vasco presidido por su máxima mandataria Bakatxo Tejeria, que momentos antes de la elección de Imanol Pradales ya se mostraba eufórica con exclamaciones no muy usuales en la corte. El baile fue aburrido, todos los pasos estaban medidos y ya de antemano se sabía que el señor Pello Otxandiano no conseguiría pareja capaz de hacerle salir triunfante del baile.

Al margen de hacer efectivo el nombramiento del diamante de esta temporada, me pregunto cuánto pude interesar a estos lectores que les cuente los detalles más sórdidos del baile, aparte de mencionar algún pisotón que otro. Pero quien escribe quiere destacar la gran afluencia a este baile de mujeres y jóvenes que sentados en los escaños del gran salón se mostraban poco interpelados. Este incomparable reparto, más afín a la Euskadi actual que en anteriores temporadas, tiene visos de poder ofrecer a la sociedad debates y conversaciones que interesen más a mujeres y a jóvenes y lograr que el murmullo y la conversación pública se desarrolle en torno a temas que importan a esta parte de la sociedad.

Sin embargo, querido lector y lectora, no les puedo asegurar que las mil medidas ofertadas por el diamante pongan solución a las necesidades del día a día de esta parte de la sociedad, porque si lo que importa es el prestigio de las cosas y no la dignidad de las personas, el baile seguirá siendo soso, aburrido y no abordará los problemas de la sociedad vasca. Porque no me digan ustedes que devolver el prestigio a Osakidetza no pasa por devolver la dignidad a los y las profesionales de la atención primaria para que, aparte de dotarles de recursos, les doten del aura necesaria para lograr respeto social y para que quienes opten al MIR vean su futuro apostando por la prevención y no por generar un sistema de enfermos que sanar. Y es que quien les escribe lo hace desde la habitación de un hospital y estos días llegan a mis oídos quejas y lamentos y no solo desde boca de quienes permanecen en cama.

Todas las temporadas cuentan con el mismo patrón, el de las intenciones que acaban en saco roto y son enmendadas campaña tras campaña. Al diamante de esta nueva temporada, al señor Imanol Pradales, le sobraron minutos para exponer sus políticas porque al parecer no daba más de sí el programa de gobierno que debía explicar. Ojalá esta temporada sí haya tiempo para actualizar el estatuto a los tiempos que corren y no acabemos pareciéndonos a la familia Bridgerton.

Pero la pregunta que ronda es la de si el debutante podrá brillar con intensidad mientras las familias sufren dificultades o la juventud no logra emanciparse a cuenta del precio de la vivienda y la precariedad de sus salarios. Mientras la soledad sigue siendo una pandemia para nuestros mayores y la salud mental una epidemia peligrosa con una sanidad que responde más a un negocio privado que a un servicio público. Mientras no se apuesta de manera definitiva por una transición ecológica justa en lo económico y en lo social y no se deja de poner excusas para descarbonizar la industria y el transporte e intentar parar y mitigar los efectos de la crisis climática. O mientras Euskadi no logra ser una sociedad feminista o más igualitaria entre mujeres y hombres sin violencia machista, sin brechas salariales y con más mujeres en cargos de responsabilidad.

Por de pronto, a esta que escribe le llega que también será varón la persona designada como 'número dos' del Ejecutivo y que, por de pronto, se esperan obras para dar cabida a todo el Gobierno que supera en dos el número los asientos disponibles en el salón para el próximo baile. Baile que no se celebrará hasta después del verano, por lo que solo queda desearles un feliz descanso.