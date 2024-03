En España todo es extremo. Esto se debe, sin duda en buena parte, a la pobreza. Pero no solo a la pobreza material que nos ha asolado durante siglos, sino también a la pobreza intelectual que se deriva del hecho de haber pasado del analfabetismo a la televisión sin ese período intermedio en el que los países nórdicos, sajones y centro europeos, protestantes casi todos, lo dedicaron a la lectura. Esa carencia todavía se nos nota mucho.

La cotidiana exhibición de la frivolidad con la que, salvo contadísimas excepciones, hablan los periodistas, los políticos, los tertulianos y los líderes de la conversación pública de nuestro país es un síntoma de esa pobreza intelectual. Las personas más preparadas que combaten con más firmeza, con más decisión, la frivolidad mediante el conocimiento, la seriedad y la gravedad, no son escuchadas, no son tenidas en cuenta, no las muestra la televisión, no se difunden por la radio ni tampoco firman columnas periodísticas decentemente remuneradas.

La gravedad consiste en separar lo adjetivo, lo efímero de lo permanente, lo provechoso de lo que no es. Hablar de un asunto cualquiera sin conocerlo es privativo de la frivolidad. Hablar sin ton ni son, darle a la lengua como un papagayo adiestrado, - disposición de los muchos periodistas que han encontrado en un partido político la retribución necesaria para mantenerse a flote, no con dignidad, pero si con la cuenta corriente saneada -, u obrar sin ningún sentido en las cuestiones políticas, sociales y económicas, es pura frivolidad. La dignidad no te soluciona los problemas económicos. Pero frivolizar en los medios de comunicación con mentiras, medias verdades, datos falsos, conspiraciones paranoicas y cuestionando las verdades incuestionables solo porque le conviene al partido político que te ampara, no solo te resuelve los problemas económicos sino que te garantiza un puesto en la tertulia nuestra de cada día, amén de la posibilidad de obtener un premio periodístico, incluso literario, de reconocido prestigio, además de procurarte un puesto directivo en el departamento de comunicación de una corporación municipal, de una empresa pública o de un glorioso club de fútbol.

Azorín contaba en su libro Madrid que: “En la generación del 98 había dos palabras fundamentales y compendiadoras de la tendencia. Estas dos palabras eran España y Frivolidad. Lo que nosotros hemos combatido con más tesón, con más denuedo, ha sido la frivolidad”. La generación del 98 reaccionó así contra el siglo diecinueve, considerado como el más frívolo, además del más estéril de la historia de España, pero, como es de sobra conocido, los generales asesinos no permitieron que esta reacción fructificara. La frivolidad campó, así, a sus anchas durante los malogrados y malolientes decenios del franquismo para situarnos, ahora, en el total descrédito de unos medios de comunicación, herederos directos, muchos de ellos, de los que durante dos siglos destrozaron España con su criminal frivolidad.