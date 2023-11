En torno a la escuela pública y laica

Nos han sorprendido las declaraciones del portavoz de EH Bildu, Ikoitz Arrese, en elDiario.es. Por suerte o por desgracia, algunos ciudadanos aún no digerimos bien que el portavoz de un partido político supuestamente de izquierdas manifieste su querencia por determinados colegios privados.

En esta ocasión, ensalza al colegio privado Ángeles Custodios, ubicado en el barrio de Santutxu, por su ingente labor social con el alumnado migrante. ¡Por lo visto, con esos alumnos intentan, casi, prestar los servicios sociales de base! ¿Acaso ofrecen servicios sociales extraordinarios a familias vulnerables con el dinero recibido hace tres años por la venta del solar de la residencia de su propiedad, situada junto al colegio en Santutxu? ¿Quizá en la residencia de Nuestra Señora del Rosario, con escalera de mármol blanco, hacen precios especiales a los alumnos de familias vulnerables, para que sus hijos continúen sus estudios superiores?

Olvida que este centro privado forma parte de una entidad privada; en este caso, se trata de una congregación de Derecho Pontificio, que depende directamente de la Santa Sede vaticana, uno de cuyos objetivos es difundir la doctrina cristiana. Olvida que esta entidad privada pertenece a una organización económicamente muy solvente y, sin embargo, no se avergüenza de recibir un dineral de las arcas públicas. Además, a diferencia de los centros públicos, los centros de titularidad privada pueden tener otros ingresos como donaciones, patrocinadores, ingresos por el pago de servicios adicionales, etc.

Todos los centros con alumnos vulnerables, tanto públicos como privados, realizan un trabajo ingente. Los centros privados no tienen la exclusividad del mérito. Además, incumplir ese trabajo sería un fraude. Se trata de su deber, y no de un trabajo que realicen por buena voluntad, o por caridad. Sin embargo, en Kristau Eskola el proyecto educativo del colegio está enraizado en el cristianismo; ¿por qué tenemos que pagarlo entre todos los ciudadanos? ¿No tienen todos los alumnos derecho a recibir una educación laica? ¿Hay que segregar a los alumnos por el hecho de que las familias elijan un centro cristiano?

No somos, los que defendemos la escuela pública y laica, quienes catalogamos por igual a todos los centros privados: se catalogan por sí mismos. Por un lado, son centros privados, porque son de propiedad privada. Y, por otro, son centros concertados, porque reciben dinero público a raudales. Además, los colegios de Kristau Eskola, tal y como el propio nombre indica, se catalogan como cristianos. Que sepamos, nadie ha catalogado los centros privados por hacer un pequeño, mediano o gran trabajo.

Por último, cabe destacar que en estas declaraciones se rebate la afirmación de que el colegio Ángeles Custodios “se enriquece, es neoliberal y no quiere más que privatizar la educación”. Hemos buscado el origen de estas declaraciones, pero no hemos encontrado nada. Y no es honesto discutir contra caricaturas inventadas por uno mismo, precisamente para quedar como ganador en la batalla dialéctica.