Claves del programa de EH Bildu: relación “confederal” con España, repliegue de la Guardia Civil y mantener la concertada

A horas del arranque de la campaña electoral, el candidato de EH Bildu, Pello Otxandiano, que aspira a superar al PNV y a ganar las elecciones, ha presentado el programa de la coalición. Son 140 páginas, aunque algunas partes como la relativa a la Sanidad pública o la economía ya eran conocidas. Incluyen una batería de medidas más urgentes para que sean adoptadas en los cien primeros días de la nueva legislatura, como el incremento del 10% en la plantilla de la atención primaria de Osakidetza, unos 600 sanitarios. Significativamente, lo han llamado “programa de Gobierno” y no “programa electoral”. El candidato, preguntado por ello, no ha ocultado la “vocación” de que la formación pueda ser la fuerza más votada el 21 de abril. En Vitoria, ha pedido al resto de formaciones que analicen con rigor sus medidas y no las despachen sin más. Ha entendido que la de 2024 a 2028 no es una legislatura más y que constituyen años decisivos para encarar grandes transiciones. “Tenemos mucho en juego”, ha indicado. Y ha añadido que no basta con continuar con la “inercia” de las últimas legislaturas.

1- “Una Euskal Herria para todos y todas”

EH Bildu no pide directamente la independencia, aunque la desea. Otxandiano ha defendido profundizar en la “soberanía” en muchos ámbitos, también en materia energética o alimentaria, pero demanda “otro tipo de relación con el Estado”. El textual de las propuestas es el siguiente: “Somos una nación: reconocimiento nacional; materialización jurídico-política del derecho a decidir en lo relativo a políticas públicas y al futuro de este pueblo; y relación de carácter confederal basada en la bilateralidad que pueda desarrollarse sin ninguna subordinación al Tribunal Constitucional, al Congreso español o a los tribunales españoles y sin ninguna injerencia por parte de los mismos”. “Eso exige necesariamente la concreción de procedimientos claros para el ejercicio del derecho a decidir”, indican. EH Bildu bebe de la propuesta de reforma del Estatuto que nunca vio la luz y que pactaron con el PNV al calor del ‘procés’ catalán. Por ello, se alude a la celebración de una “consulta habilitante”, es decir, un referéndum previo a la negociación con el Estado que valide ese marco “confederal”. Además, se añade el interés de “impulsar un ámbito institucional estable” con Navarra e Iparralde. “El debate sobre nuestro futuro nacional y social lo tiene que fijar el debate soberano que hay que hacer en toda Euskal Herria. Decimos debate soberano porque al menos eso no nos lo pueden arrebatar. Como ciudadanía soberana, tenemos que desarrollar un debate soberano a lo largo y ancho de Euskal Herria”, explica la formación abertzale. Preguntado por los periodistas, ha puntualizado que esta propuesta, que enmarcan en la ventana de oportunidad que permite la presidencia de Pedro Sánchez en España, “no significa renunciar a la independencia”. “El camino a la independencia es gradual en el que se pasa por diferentes estadios”, ha señalado el candidato.

2 - “Resolución del conflicto” y “desmilitarización”

“Desde nuestro punto de vista, no se puede seccionar el conflicto que ha vivido este pueblo desde el golpe de Estado de 1936, la guerra y la dictadura hasta nuestros días”, diagnostica EH Bildu. Sin mencionar a ETA, se indica que se ha recorrido un “largo camino” para hacer desaparecer las “gravísimas vulneraciones de derechos humanos vividas en el pasado”. Se añade que “el fin de la política de dispersión que se venía aplicando a las personas presas por motivación política ha tocado fin, afortunadamente”, aunque entienden que se mantienen políticas de excepción hacia los presos del EPPK. Piden una “justicia transicional” y facilitar una “solución ehspecífica” [sic] para personas que se fugaron por estar perseguidas por la Justicia. Por otro lado, ven un “ritmo desesperante” en el reconocimiento de las víctimas de la violencia policial y reclaman la “adopción de las medidas adecuadas para que las Instituciones españolas asuman sus responsabilidades en las vulneraciones de derechos humanos perpetradas por el Estado”. No se orilla la clásica reclamación de “repliegue” de la Guardia Civil y de la Policía Nacional dentro de un apartado llamado de “desmilitarización”. Sobre la Ertzaintza, se denota preocupación por los movimientos corporativos y asindicales y se demanda un nuevo modelo policial que, por ejemplo, impulse la especialización de las unidades de la Policía vasca contra los delitos de corrupción o ambientales.

3 - Jornada laboral de 32 horas

Como Yolanda Díaz (Sumar), EH Bildu apuesta por la jornada laboral de cuatro días por semana. “En tiempos de transformación del empleo, vamos a optar decididamente por el empleo de calidad, oponiéndonos a la precarización que condiciona profundamente las condiciones de vida y los proyectos vitales. El salario mínimo de 1.400 euros, la jornada laboral de 32 horas sin reducción salarial, el refuerzo integral de la salud laboral y la inspección de trabajo, la lucha firme contra la brecha salarial y la firma del Pacto por el Marco Vasco de Relaciones Laborales y Protección Social son nuestros compromisos más destacados”, se lee en el programa. EH Bildu pide que las pensiones “alcancen al menos los 1.080 euros” mensuales y demanda la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social como primer paso hacia un “sistema propio soberano”.

4 - “Lucha contra la corrupción”

EH Bildu demanda “mayor ambición” contra la corrupción. Plantea aprobar ya la ley de transparencia o crear una oficina ‘ad hoc’ como la de Navarra, medidas todas ellas que ha venido proponiendo en los últimos años. También reformar el Tribunal de Cuentas o el Ararteko y crear una Fiscalía anticorrupción, ahora inexistente. Se hará una auditoría de todos los contratos de Osakidetza en particular y de la Administración en general. Como novedad, se indica que “se creará un Registro Público de Algoritmos y se pondrán los recursos necesarios para garantizar su uso adecuado” en puertas de la gran implantación de la inteligencia artificial.

5 - Sin menciones a la educación concertada

Euskadi es la comunidad autónoma de España con mayor peso de la educación privada. Un 50% del alumnado está matriculado en centros concertados, sean religiosos, cooperativas o ikastolas. EH Bildu no lo menciona en su programa aunque en Sanidad defienda la “publificación” de las contratas o centros concertados como gran bandera. Defiende un “Servicio Educativo Vasco” que una a todos los centros “autosugestionados” y un “salto en la euskaldunización”, así como un “pacto de país contra la segregación”. Sí se menciona un “Plan Estratégico de la Escuela Pública Vasca”. Y se explica: “Tres serán los principales pilares que en cooperación con el sector estructurarán el plan estratégico: el primero, crear las condiciones para dar el salto en calidad, terminando con la provisionalidad del personal trabajador, y aumentar los recursos orientados a las nuevas necesidades escolares; el segundo, una planificación estratégica contra la segregación, tasada en el tiempo, que se desarrollará en el marco del citado amplio pacto de país; y el tercero, el ‘Plan de Infraestructuras Educativas 2024-2027’ en equipamientos y infraestructuras (incluyendo cocinas), con las siguientes prioridades: Itsasondo, Arrasate, Tolosa, Zumaia, Sopela, Barakaldo, Basauri, Leioa, Bilbo, Amurrio, Gasteiz”. Se desea, asimismo, “impulsar el Distrito Universitario de Euskal Herria”.

A preguntas de los periodistas, Otxandiano ha considerado que “determinada concertada” es tan pública como la de titularidad estatal. “La educación es mucho más que un servicio público. La educación es un pilar fundamental de la construcción nacional. Más allá de eso, atendiendo a nuestros rasgos propios, creemos que hay un espacio de encuentro entre las diferentes tradiciones del mundo educativo. Hay que definir qué es lo que otorga valor público, a qué llamamos público, qué es lo que hay que hacer cumplir a cambio de financiación pública [y] reconocer carácter social a determinada concertada”, ha manifestado.