El colectivo LGTBI de Bizkaia llama a evitar la estigmatización por los asesinatos de Bilbao

La plataforma Bilbao Bizkaia Harro ha pedido en un comunicado “responsabilidad” para no aumentar la “alarma social” al incidir en la supuesta orientación sexual de las víctimas de un sospechoso de varios asesinatos en la ciudad sobre el que pesan dos investigaciones penales. “Es un error vincular los casos a la supuesta orientación sexual de las víctimas porque así se cae en el error de estigmatizarlas y de hacerlas culpables de lo ocurrido”, asegura Aratz Castro, portavoz de la plataforma.

La doble investigación —con ambos procedimientos bajo secreto de sumario— se origina de un trabajo previo de la Ertzaintza, que trata de determinar si una serie de muertes de varones de mediana edad registradas como naturales inicialmente y conocidas desde otoño son en realidad crímenes que guardan una relación entre sí. Si bien el posible elemento común de todos los decesos es que habrían conocido al sospechoso a través de una aplicación de citas llamada Wapo, desde la plataforma Harro, que se dedica a reconocer y difundir la lucha del movimiento LGTBIQ en Euskadi, subrayan la importancia de no centrarse en la orientación sexual de las víctimas. “Para nosotros es importante incidir en que no se haga hincapié en la orientación sexual de las víctimas, porque consideramos que en estos casos puede aumentar la alarma social y criminalizar al colectivo”, señala su portavoz. Ha trasladado también su apoyo a la familia de las víctimas y ha expresado su respeto a la investigación policial y “su deseo de que finalice cuanto antes con la detención y puesta a disposición judicial de la persona autora de las muertes”.

El alcalde de la ciudad, Juan María Aburto, ha pedido también que no se genere alarma social y dar tiempo a que la investigación siga con su curso. “No podemos generar una alarma sin conocer los datos o que se pueda hablar de que en Bilbao hay asesinos en serie o cosas por el estilo. Vamos a dejar que la investigación siga su curso y a ver qué da de sí”, señaló en los micrófonos de la Cadena Ser. “Hacemos un llamamiento a la responsabilidad de los medios de comunicación y de la ciudadanía en general para no aumentar la alarma social incidiendo en la orientación sexual de las víctimas, evitando alimentar la estigmatización de la comunidad LGTBI”, añade Harro.

Gehitu, la asociación de gais, lesbianas, bisexuales, trans e intersexuales de Euskadi, difiere en parte con Harro y señala que se trata de un “grave caso de homofobia”. “Coincidimos con Harro en que no hay que caer en la estigmatización del colectivo y que aún hay mucha información que desconocemos, pero creemos que no hay lugar para el debate en cuanto a que se trata de un ataque a las personas del colectivo”, señala. “Desde el verano pasado, la tensión en la comunidad gay ha aumentado. No sabemos si es porque desde el caso de Samuel [Luiz, en el que las grabaciones del crimen demostraron que el asesinato fue un linchamiento multitudinario] se hacen públicos más casos de agresiones o discriminación, pero es cierto que ahora notamos que hay mucho más”, lamentan.

Mientras tanto, fuentes policiales y judiciales confirman que hay un sospechoso y que se trata de localizarlo desde hace tiempo. Se ha revisado en estos meses un número indeterminado muertes consideradas como naturales y, en los análisis de tóxicos de los cadáveres realizados 'a posteriori', se han localizado restos de sustancias inhibidoras.