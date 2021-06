El Gobierno vasco dice a Bilbao y Vitoria que no descarten estaciones "provisionales" para la llegada de la alta velocidad en superficie

El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha afirmado este martes que los partidos del Ejecutivo -PNV y PSE-EE- coinciden en la entrada soterrada de la alta velocidad a Bilbao y Vitoria, aunque ha admitido la posibilidad de que se tengan que buscar soluciones "provisionales" en superficie y que, en todo caso, se tendrían que "decidir de manera conjunta" y no deberían suponer "aparcar sine die" el soterramiento.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, se ha referido de esta manera al rechazo del alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, al planteamiento del consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, el socialista, Iñaki Arriola, de no descartar "estaciones provisionales" para la llegada del AVE a Bilbao y Vitoria. Aburto ha considerado "inaceptable" esa propuesta y no contempla otra alternativa que no sea el soterramiento.

Zupiria ha indicado, en relación a este tema, que el plan del Gobierno vasco es que las obras de construcción del TAV finalicen "cuanto antes" y que la conexión de la Y vasca a las redes europeas y a las redes peninsulares "se realice a la mayor brevedad". Una vez "dicho esto", ha precisado que el compromiso del Gobierno con la llegada soterrada" a Bilbao y Vitoria es "incuestionable y total". "Y forma parte de nuestro programa de gobierno", ha apuntado, según recoge Europa Press.

No obstante, ha afirmado que es "cierto, que, "a día de hoy, existe cierta incertidumbre con los plazos y calendarios en los que van a suceder todas estas cosas que constituyan el plan del Gobierno respecto al TAV". En este sentido, ha apuntado que es "posible" que se tengan que plantear, "en ocasiones, reflexiones en paralelo para garantizar que, cuanto antes, todo el sistema pueda entrar en funcionamiento". "Pero los tres objetivos del Gobierno, los tres objetivos en los que coinciden los dos partidos que forman este Gobierno, son la finalización cuanto antes de las obras del TAV, en segundo lugar, su conexión con las redes peninsulares y europeas a la mayor brevedad y su llegada soterrada a Bilbao y Vitoria", ha asegurado.

Preguntado por si sigue estando sobre la mesa esa posibilidad apuntada por Arriola de construir estaciones provisionales, Zupiria ha ubicado "la respuesta a esa posible provisionalidad y transitoriedad" dentro de un "marco más general que hoy todavía no está resuelto y es el objeto principal de todas las relaciones interinstitucionales, tanto entre el Gobierno vasco y el Gobierno de España como entre todas las demás instituciones implicadas".

Según ha precisado, hay una "presión importante" por parte de la Unión Europea para que "se asegure y se clarifique cómo se va a realizar la conexión de la Y vasca con las redes europeas de transporte". "Y a nosotros especialmente nos interesan, especialmente, las que tienen que ver con lo que denominamos Arco Atlántico, está aún pendiente de definir cómo hacer la conexión con Navarra y estamos pendientes también de que se inicien las obras para la conexión de la Y vasca con las redes peninsulares, sobre todo, con la que nos debería acercar a Buros o Zaragoza", ha añadido.

Zupiria ha afirmado que esas son "cuestiones importantísimas" para la clarificación del TAV y ha recordado que, en su llegada a las ciudades vascas, existe un "acuerdo interinstitucional y un compromiso por parte de las instituciones vascas y de los partidos que apoyan este gobierno para que esa llegada sea soterrada". "Si durante el tiempo que haga falta para culminar estas obras hubiera necesidad de momentos o situaciones transitorias o provisionales, es algo que habrá que hablar y habrá que resolver y decidir de manera conjunta entre todas las instituciones. Y, desde luego, cualquier planteamiento que se pudiera hacer, en algún momento, de transitoriedad o de provisionalidad, no debería suponer aparcar sine die las soluciones que ya están acordadas, como es la llegada soterrada a Bilbao y Vitoria", ha apuntado.