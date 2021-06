Informe: Euskadi gasta al año 17.923.236,37 euros en una flota de 3.785 vehículos

El mantenimiento de una flota de al menos 3.785 vehículos supuso al Gobierno vasco un coste de 17.923.236,37 euros en 2020, es decir, 4.735,33 euros de media. Ello incluye gastos de combustible, peajes, piecerío y recambios, reparaciones, seguros, ITV o limpieza. También las cuotas del 'renting' en al menos 1.493 vehículos, el 39,44% del total del parque móvil. Y el abono de alquileres para disponer de al menos 175 plazas de aparcamiento en diferentes puntos de Euskadi -e incluso hay una plaza en Bruselas-, cuyo coste fue de 268.269,91 euros (127,74 euros de media al mes). En esta lista no solamente están los denominados 'coches oficiales' o de representación, los que utiliza el lehendakari, Iñigo Urkullu, u otras autoridades. Se incluyen también todas las patrullas de la Ertzaintza, ambulancias y otros equipos de trabajo de los diferentes organismos de la Administración vasca, como el camión de la orquesta sinfónica o los pequeños coches eléctricos de consultas médicas domiciliarias. Existe también una flota más general a disposición del personal funcionario para sus diferentes desplazamientos.

Estos datos se extraen de doce informes enviados al Parlamento Vasco por Urkullu y todos sus consejeros a instancias del representante de la coalición PP+Cs Luis Gordillo. En todos ellos, salvo en el de Educación, se incluye una suma de la flota adscrita a sus respectivas áreas. No en todos los casos se desglosa la marca, el modelo, el tipo de combustible y la antigüedad, como se requería en la pregunta. También se ofrecen datos del coste de mantenimiento, aunque no se aportan cifras igual de detalladas en todos los casos por conceptos. Solamente un Departamento, por ejemplo, menciona la limpieza y la mayoría unifican los costes de repostajes y peajes. En algunos casos se emplean dispositivos de telepeaje y en otros no se indica. Finalmente, los informes incorporan un apartado sobre aparcamientos costeados por la Administración pública al margen de los estacionamientos propios ya disponibles en sedes como Lehendakaritza, Lakua, los hospitales o las comisarías de la Ertzaintza, entre otras dependencias. Algunos están asignados nominalmente.

El parque móvil más amplio es el del Departamento de Seguridad, bajo cuya responsabilidad está toda la flota de la Ertzaintza. Son 2.747 unidades. Le sigue en la lista el área de Gobernanza Pública y Autogobierno, con 293 unidades y a la que se adscriben todos los coches de recursos generales. Luego están los automóviles de Salud, incluida la flota de Osakidetza, y los de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, una macrocartera dirigida por Arantxa Tapia y que tiene abundantes sociedades públicas con sus propias flotas. Son 279 y 235, respectivamente. Hazi o Neiker, dedicadas al primer sector, tienen más coches que la mitad de las Consejerías. El resto de áreas tiene la siguiente dotación: Planificación Territorial, Vivienda y Transportes 143 -no consta que estén incorporados los autobuses, tranvías y trenes-, Cultura y Política Lingüística 47, Turismo, Comercio y Consumo 17, Trabajo y Empleo 11, Igualdad, Justicia y Políticas Sociales 6, Economía y Hacienda 4 y Presidencia 3, todos ellos de las delegaciones en el extranjero. Los coches de representación de los miembros del Gobierno son de la unidad de Berrozi de la Ertzaintza.

Un porcentaje cada vez más importante de las flotas son adquisiciones no en propiedad sino en 'renting'. Son 1.493 los automóviles sobre los que se abona un canon mensual a cambio de no hacer frente a otros gastos. De ellos, 1.092 son de Seguridad, que ya está incorporando las últimas patrullas desde hace años con ese sistema. En cuanto a los modelos en sí, la variedad de marcas es muy amplia. Aparecen mencionadas las siguientes: Seat, Renault, Peugeot, Citroën, Dacia, Opel, Audi, Volkswagen, Mercedes-Benz, Man, Land Rover, Ford, Chrysler, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Toyota, Iveco o Fiat. Los consejeros han usado habitualmente Audi en los últimos años aunque también Volvo. Ahora el lehendakari emplea un Lexus de reciente adquisición, el de la imagen que acompaña a esta información. El primero, Carlos Garaikoetxea, iba en un Peugeot 604 con matrícula VI-F y que se conserva en el museo de la academia de la Ertzaintza en Arkaute, como también el Mercedes-Benz S560 de José Antonio Ardanza y Juan José Ibarretxe, que estuvo 24 años en servicio. El parque móvil de la Administración conserva algunos vehículos en servicio con las placas de matrícula provinciales VI (Álava), SS (Gipuzkoa) y BI (Bizkaia). La Ertzaintza emplea su propia 'E gótica', aunque siempre tienen una correspondencia con las numeraciones ordinarias.

En 2020 ha habido algunas adquisiciones. Seguridad ha recibido los 15 nuevos coches de representación de los miembros del gabinete. Turismo, Comercio y Consumo ha comprado tres Dacia del modelo Sandero (a 30.000 euros la unidad) y el parque móvil general de Gobernanza Pública y Autogobierno añade 19 Dacia Logan (10.073,28 euros cada uno). Estos 22 tienen todos combustible GLP. Esta flota general ha ganado también un coche en 'renting' y en Economía y Hacienda se ha matriculado también un Peugeot 3008 híbrido enchufable que cuesta 960 euros al mes más IVA para ser utilizado por el director general del Instituto Vasco de Finanzas durante 48 meses. EiTB también ha incorporado 8 coches a una flota de 44, aunque no atiende al requerimiento y no informa ni del tipo de vehículo ni su coste. En el área de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes se sumaron tres automóviles en 2020 y ya van 10 en lo que va de 2021.

El Peugeot argentino comprado por 132.991 dólares

Presidencia ha informado también de los tres coches que tienen las delegaciones en el extranjero. En Argentina el Gobierno vasco tiene un Peugeot 407 de 2008 que costó 132.931,46 dólares, actualmente unos 110.000 euros al cambio pero entonces a unos 86.000 euros. En Chile hay un Mazda 3 por el que en 2018 se pagaron 9,78 millones de pesos, ahora unos 11.200 euros. Finalmente, en Bruselas se mantiene un 'renting' con un Volkswagen Golf que cuesta 634,53 euros mensuales. Por otra parte, también en Lehendakaritza, consta una factura de reparación por 943,45 euros en un taller de fuera de la comunidad autónoma.

Los 3.785 vehículos que como poco gestiona el Gobierno vasco no cabrían en el aparcamiento del pabellón Fernando Buesa Arena de Vitoria y casi ocuparían todas las plazas del centro comercial Max Center de Barakaldo. Si todos tuvieran la longitud de los Dacia Sandero, ocuparían en fila toda la carretera desde San Mamés hasta el aeropuerto de Loiu.

Y su mantenimiento supone 17.923.236,37 euros a las arcas públicas, según los datos de todo el ejercicio 2020. El grueso del dinero (14.314.803,03 euros) corresponde a Seguridad, que además tiene equipos internos de mecánica. Concretamente, destinó 573.560 euros a recambios y reparaciones internas. Pero pagó otros 600.846 en talleres externos. Solamente en Seguridad el dispositivo VIAT para telepeaje cuesta 747.236,21 euros.

Los informes enviados al Parlamento revelan que el Gobierno dispone de una amplia red de aparcamientos. Son 175, de los que 68, el 38%, corresponden al área de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, que tiene 143 automóviles adscritos. Son 268.269,91 euros los destinados a este capítulo, pero no se especifica en exceso cuál es su régimen de uso. Algunos ejemplos: en el caso URA (Agencia Vasca del Agua) tiene 18 plazas en La Alhóndiga de Bilbao más una "a nombre del director general". Solamente el consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, explica que estos alquileres responden a una previsión de un decreto de 1999 en el que se insta a la Administración a "adoptar las medidas necesarias para garantizar el depósito de los vehículos pertenecientes a la clase A cuando se encuentren fuera de servicio".