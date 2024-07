Blusas y neskak ensayan las fiestas de Vitoria en un gran día de espíritu rural, barricas y paseíllos

Vitoria está de fiesta. Blusas y neskak se han vuelto a calzar este jueves las abarcas y las fanfarrias tenían ya afinados los instrumentos desde primerísima hora de la mañana. El 25 de julio, en Vitoria, es el día de este pequeño ejército de 7.000 efectivos que ha realizado las primeras maniobras (más conocidas como paseíllos aunque hace ya años que ni se plantea la celebración de corridas de toros, su origen real) y confían en llegar a punto al 4 de agosto, fecha de inicio de las fiestas de La Blanca. Pero el día de Santiago es también la jornada en que la capital, que ya sobrepasa los 250.000 habitantes, recupera su alma rural con el tradicional mercado de los ajos, la carrera de barricas de vino y la feria agroganadera.

Completadas unas obras de remodelación en la zona del portal del Rey, los puestos de ajos han podido repartirse perfectamente por las zonas habituales este 2024. También hay vendedores que ofrecen el condimento de estraperlo, algo más barato y casi a modo de venta clandestina. En estas fechas es común ver a gentes paseando por la ciudad con una ristra al hombro, aunque también se venden las cabezas en formatos más pequeños y económicos. Hay personas de ciudades del entorno que cogen el coche para llevarse ajos de este singular rastro, que reúne a productores de varias comunidades autónomas.

Uno de esos vendedores es Antonio, a punto de jubilarse. Procede de Barakaldo pero ofrece ajos de La Rioja. Eso sí, no oculta que los de Navarra y los de Pedroñeras pueden ser también igual de buenas. ¿Trucos para que acierte el comprador? “Tiene que ser ajo rojo, no ajo morado. Y que pese, que no esté negro y que no se vea manipulado”, sentencia. El morado puede suponer un ahorro pero no llegará para los banquetes de Navidad; con el rojo se podría cocinar perfectamente hasta mayo del año siguiente, argumenta. Ironiza que los suyos -a 11 euros las quince cabezas- van “muy bien” para una sopita pero “mejor todavía” encima de un chuletón.

Más en serio, su hija, que despacha las ristras a pares con él, explica que el año próximo tendrán que implementar el nuevo sistema de control fiscal Ticket Bai, que en su Bizkaia natal va un poco más retrasado. Esto ha generado polémica por el hecho de que la Hacienda de Álava lo ha exigido a los txosnas, que han amagado con no participar en las fiestas de Vitoria si es así. La vendedora indica que es “una gran inversión” pero que no les quedará otro remedio si quieren continuar haciendo mercadillos y ferias.

Bajada la cuesta, en las plazas de España y Virgen Blanca y por Mateo de Moraza, se ha celebrado la séptima carrera de barricas, la alternativa que cuajó poco antes de la pandemia cuando se prohibió la carrera de borricos fruto de las más garantistas normativas de protección animal, aunque en el programa del día de blusas y neskak sigue habiendo suelta de vaquillas. Por séptimo año ha ganado la misma cuadrilla, Basatiak. El reto consiste en empujar un tonel de vino (vacío, eso sí) y alcanzar la meta. No ha habido sorpresas y eso que el equipo de Basatiak había empezado en tercera posición. Se han llevado la ovación de las cientos de personas que se han acercado a ver la prueba. La alcaldesa, Maider Etxebarria, estaba perfectamente ubicada en la misma llegada para no perderse detalle. “Dicen de los Juegos Olímpicos de París, pero esto no le tiene nada que envidiar. ¡Es el circo máximo!”, bromeaba el 'speaker' del certamen haciendo bromas de que en el cercano yacimiento de Iruña-Veleia ha aparecido hace pocos días un circo romano.

La feria agroganadera también ha atraído a un público muy numeroso. Se venden cabezas de ganado, se exhibe maquinaria y tractores -aunque este año esos vehículos han tomado la ciudad varias veces en movilizaciones y protestas- y se sirven embutidos, talos y otras viandas. Este mercado está ya asentado en el campus de la UPV/EHU. Lo han visitado las autoridades, también la nueva consejera vasca del ramo, Amaia Barredo. También está abierto ya el recinto ferial de Mendizabala, que como novedad ofrece dos días con barracas sin música ni ruido para que puedan disfrutarlas personas con autismo.

La jornada ha continuado con las cuadrillas saltando y cantando por las calles céntricas. También se ha realizado un homenaje a los fallecidos con una ofrenda floral, música y una oración en el cementerio de Santa Isabel con la presencia, entre otros, de Gorka Ortiz de Urbina, Celedón hasta 2023 pero ya no este próximo agosto. En Vitoria, técnicamente, sigue habiendo una escisión entre los grupos de la Comisión de Blusas y Neskak (mayoritaria) y los de la Federación de Blusas y Neskak. Se ha llegado a buscar una solución con un mediador. No ha habido éxito y en 2024 seguirá habiendo dos paseíllos en horarios diferentes.