El Gobierno vasco honra la memoria de José Miguel Andueza, víctima de violencia policial, en el 51 aniversario de su muerte

El Gobierno vasco ha recordado y honrado a José Miguel Andueza, víctima reconocida de la violencia policial ilícita, en el 51 aniversario de su muerte por disparos de la Guardia Civil. El viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación, José Antonio Rodríguez Ranz, ha reivindicado en este marco "la dignidad de todas las víctimas y su derecho a la memoria, verdad, justicia, reconocimiento y reparación", recoge Europa Press.

El Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos Gogora ha organizado este homenaje en la Casa de la Paz y los Derechos Humanos de Donostia, al que, además de Rodríguez Ranz, han asistido el alcalde, Eneko Goia, la directora de Gogora, Aintzane Ezenarro, y director foral de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Ion Gambra. También han estado presentes los parlamentarios vascos Joseba Diez (PNV), Miren Gallastegi (PSE) y Muriel Larrea (PP+Cs), el concejal del Ayuntamiento de Bera Julen Errandonea y ediles del Consistorio donostiarra como Juan Ramón Viles (PNV), Ane Oyarbide (PSE), Reyes Carrere (EH Bildu) y Marta Huarte (Elkarrekin Donostia).

En la ceremonia ha participado Esteban Andueza, sobrino de la víctima, quien ha intervenido para recordar a su tío, y otros representantes de la familia, que han estado acompañados por víctimas y familiares de víctimas de violencia policial ilícita. La situación derivada de la pandemia ha ocasionado que el homenaje se celebre un año después de cumplirse el 50 aniversario de la muerte de José Miguel Andueza, ya que este acto se enmarca en las conmemoraciones que el Gobierno vasco realiza para honrar y recordar a las víctimas del terrorismo y la violencia en el 50 aniversario de los hechos.

En su intervención, Rodríguez Ranz ha recordado que se trata de un hecho que acaeció en la dictadura franquista que "el Estado de Derecho no rectificó". El reconocimiento de José Miguel Andueza como víctima se produjo a través del Decreto 107/2012 de junio del Gobierno vasco, cuando ya habían pasado 43 años desde su muerte. En esa línea, ha reiterado el compromiso del Gobierno vasco con las personas víctimas de vulneraciones de derechos humanos producidas en el contexto de violencia de motivación política, que comenzó a materializarse con el referido Decreto 107/2012 y más recientemente con la Ley 17/2016.

El viceconsejero ha subrayado la importancia del reconocimiento legal, que se materializa a través de la citada normativa, a la que "se le suma la necesidad del reconocimiento institucional y social de las víctimas, de todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos". Rodríguez Ranz ha recordado el "clima de dura represión" vivido durante esos últimos años de la dictadura y ha reivindicado el "derecho al reconocimiento y memoria de las víctimas de la violencia ejercida por las fuerzas al servicio del Estado".

"Como todas las víctimas, son víctimas de primera, porque todas ellas han sido víctimas de una violencia injusta, y reconocer esto y decirlo en voz alta no significa equiparar, no significa exculpar, no significa legitimar, no significa compensar; significa simple y llanamente reivindicar la dignidad de todas las víctimas y su derecho a memoria, verdad, justicia, reconocimiento y reparación", ha manifestado.

José Miguel Andueza fue reconocido como víctima de vulneraciones de Derechos Humanos, producida entre los años 1960 y 1978 en el contexto de la violencia de motivación política vivida en Euskadi, por el Decreto 107/2012 de 12 de junio de Gobierno vasco. El dictamen de la Comisión de Valoración del citado decreto recoge las circunstancias de la muerte y señala que "se considera debidamente acreditado que José Miguel Andueza Elizalde fue una víctima mortal de una actuación brutal, por parte de un miembro de la Guardia Civil, en una discusión tras un accidente de tráfico que se produjo a las afueras de Donostia el 15 de junio de 1970".

Andueza Elizalde era un hombre soltero de 39 años, que, tras pasar varios años en Estados Unidos trabajando como pastor, volvió a su localidad natal, Bera (Navarra), para comenzar una nueva vida con los ahorros obtenidos en Estados Unidos. El 15 de junio de 1970, cogió su coche para ir desde Bera a San Sebastián y, estando cerca de su destino, se vio implicado en un incidente de tráfico. Al parecer, tras una discusión, uno de los guardias civiles intervinientes causó la muerte de Andueza de varios disparos.