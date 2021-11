Recogen firmas contra el proyecto de un nuevo cuartel militar en Donostia

La iniciativa 'Kuartel berririk ez' iniciará una recogida de firmas a partir de este sábado, 13 de noviembre, en contra de que se construyan nuevos acuartelamientos militares "ni en Donostia ni en cualquier otro lugar del mundo". El objetivo de la campaña es "servir de altavoz" para que las personas que compartan las ideas de la iniciativa sumen sus voces. Mientras se negocia dónde irá el nuevo cuartel militar, la iniciativa pone en marcha esta campaña y el grupo municipal de Eusko Alkartasuna (EA) ha propuesto este viernes que los terrenos del acuartelamiento se destinen a un campus público de formación profesional.

El Ejército y la Guardia Civil reclutan jóvenes en las calles vascas por vez primera en cuatro décadas

Saber más

La iniciativa 'Kuartel berririk ez' —'No a un cuartel nuevo'— surgió en mayo de este año debido a que el Ministerio de Defensa anunció en noviembre de 2020 su deseo de construir un nuevo cuartel militar en Donostia, después de que el Gobierno central y el PNV acordaran la cesión del actual cuartel de Loiola a cambio de su apoyo en los Presupuestos Generales del Estado para este 2021. En concreto, el Ejército mostró en un principio su deseo de trasladarse a una escuela de hípica situada al otro lado del río Urumea, a escasos 150 metros. Sin embargo, aunque hace un par de meses se difundió que se descartó la parcela, fuentes del Ministerio de Defensa aseguran que "no se ha descartado ninguna opción de nuevo emplazamiento". De hecho, las mismas fuentes apuntan que siguen trabajando en las negociaciones con el Consistorio donostiarra para "hacer efectivo lo estipulado en los Presupuestos Generales del Estado" para el año 2021, donde se recogió que el Gobierno debe enajenar los terrenos actualmente ocupados por el cuartel de Loiola al Ayuntamiento de Donostia antes de que acabe.

En mayo, cerca de veinte asociaciones sociales y sindicales firmaron un manifiesto en el que se oponían a la presencia militar en la ciudad. "No necesitamos ni viejos ni nuevos cuarteles, ni en Donostia ni en ningún otro lugar del mundo: se precisa destinar el gasto militar a inversiones y alternativas sociales, sanitarias, culturales, medioambientales...", detalla el comunicado. Es decir, la iniciativa tiene como objetivo reivindicar una inversión del gasto militar en "mejorar la seguridad humana y no a perpetuar modelos securitarios militarizados que se han mostrado fracasados". Creen necesario impulsar una "desmilitarización social", por lo que no ven lugar para un nuevo cuartel debido al abandono del acuartelamiento de Loiola.

Así, 'Kuartel berririk ez' defiende que un nuevo cuartel entrenará a militares para ir a la guerra. Construir un nuevo cuartel, apuntan, significaría dar "continuidad" a una "lógica militarista" que en vez de resolver conflictos "alimenta guerras". Además, el manifiesto señala que los militares "fantasean" con "invocar el artículo 8 de la Constitución", que explica que la misión de las Fuerzas Armadas es garantizar la soberanía de España y defender su integridad. Todo ello, creen, traerá consigo más sufrimiento para los refugiados.

Asimismo, la iniciativa sostiene que el Ayuntamiento de Donostia no debería pagar por el terreno que quedará libre porque "la cantidad económica abonada en 1920 por parte del Ministerio de Defensa a un particular por los terrenos en los que se construyó el actual cuartel no puede desligarse de los procesos históricos de acaparación militar de espacios públicos y sucesivas ventas especulativas que sufrió Donostia durante los anteriores siglos". Además, denuncian que no sería un "simple intercambio económico" por el que el Ayuntamiento recibirá los terrenos militares, sino que el Ministerio de Defensa podrá decidir el precio que habrá de abonarse y qué se podrá construir en ellos tras su compra.

La alternativa: un campus de formación profesional

Por su parte, la organización local de EA ha lanzado este viernes una propuesta para la reutilización del terreno ocupado actualmente por el cuartel de Loiola y cuya titularidad deberá pasar al Ayuntamiento antes de que acabe el año. "Se trata de una propuesta novedosa, única tanto en el Estado español como en el francés, y que solo podría realizarse en este enclave donostiarra dado que en la actualidad no hay otro en ninguno de los territorios vascos que reúna las características de conectividad, dimensión y que se encuentre integrado en una de las capitales", indica. La propuesta considera un campus público de formación profesional que permitirá ampliar la oferta académica en Euskadi y un conservatorio de música "con auditorio que servirá de salón de actos para el campus y para el barrio".

Además, EA ha expresado que su voluntad es "regenerar el barrio y la vega del río". Así, también quiere fomentar el remo en Donostia, porque "no solo hay que ver el río desde la ciudad, hay que mirar la ciudad desde el río". De esta manera, EA insta al Gobierno local a destinar 20.000 metros cuadrados a "un paseo fluvial y de desarrollo de la actividad deportiva" y 70.000 a un "bosque inundable". Por último, la propuesta incluye la construcción de viviendas públicas para dar respuesta a uno de los "principales problemas" que tiene Donostia. Por eso, quiere que 30.000 metros cuadrados se dediquen a construir 400 viviendas públicas en regimen de alquiler. Aun así, EA admite que la cantidad de viviendas "deberá definirse en una fase más avanzada".