La semana en Euskadi, en imágenes

El Gobierno de Iñigo Urkullu no quería el pasaporte COVID para Euskadi y luego lo propuso. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) lo tumbó pero esta vez el juez Luis Garrido fue aliado del Ejecutivo. Y el Gobierno de Iñigo Urkullu no quería el recurrir ante el Tribunal Supremo y luego cambió de opinión y lo hizo. Además, fue la semana del 25N y contra la violencia hacia las mujeres. Hubo movilizaciones, actos instituciones y una condena de un jurado al asesino de Maguette Mbeugou. Han llegado las primeras nieves y las fuertes lluvias en Gipuzkoa han inundado localidades como Hernani. ¿Cómo van los presupuestos vascos? La mayoría absoluta de la que gozan PNV y PSE-EE no hace necesarios apoyos en la oposición... pero EH Bildu se ha avenido a negociar mientras Elkarrekin Podemos-IU, como Vox y PP+Cs, ha solicitado la devolución de las cuentas. Todo en una semana en la que los de la derecha han acordado cuatro de cinco iniciativas que ha debatido el Parlamento Vasco con EH Bildu y han celebrado los consensos. Además, el PNV ha celebrado su asamblea general. Y, entretanto, sube y sube la incidencia de la pandemia. De nuevo se ha superado la barrera de los 1.000 positivos diarios. Se preparar una tercera emergencia sanitaria.