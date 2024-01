UPA-UCE pide a Guardiola que aparte al consejero de Vox del proyecto de regadío en Tierra de Barros

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Extremadura (UPA-UCE) ha pedido apartar al consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, del proyecto de regadío en Tierra de Barros, y que asuma esta competencia la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.

A su juicio de UPA-UCE, que se ha reunido con el consejero en la tarde del martes, la gestión de Higuero ha sido “negligente” y “ha sembrado dudas y alarma” en más de 1.200 agricultores de Tierra de Barros y “poniendo incluso en tela de juicio el funcionamiento de la propia Junta”.

UPA-UCE ha exigido que no se paralice el proyecto para que se puedan cumplir los plazos y ejecutar los presupuestos que están aprobados, en una obra que consideran muy importante para el sector agrario de toda Extremadura.

“Lo mínimo que se le puede exigir a un gobierno es una gestión eficaz, con rigor, seriedad y que no genere más problemas a los ciudadanos. Justo todo lo contrario es lo que ha hecho Ignacio Higuero con el regadío de Tierra de Barros”, han destacado.

“Informaciones falsas” del consejero de Vox

Además, UPA-UCE ha añadido que el consejero “se ha basado en unas informaciones falsas relativas a la desaparición de documentación, que desde su consejería han sido incapaces de encontrar y que, sin embargo, los medios de comunicación la han encontrado milagrosamente en pocos días”. “Esto sumado a la gestión del proyecto por parte de esta consejería con planteamientos como que el dinero está retenido por la Comisión -Europea-, cuando ya se han realizado pagos concretos, como el coste del proyecto o las primeras expropiaciones, deja en entredicho su trabajo al frente del mismo”, han aseverado.

UPA-UCE ha lamentado la gestión de Higuero, “ya que tras siete meses al frente de la Consejería de Mundo Rural no sabe quién es el que envía las comunicaciones a la Comisión sobre el PDR, no pregunta al director del proyecto o nos deja a la espera de una autorización ambiental que, en principio, no es necesaria”.

Por ello, la organización agraria ha dicho que la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural “ha perdido toda su credibilidad para los regantes de Tierra de Barros” y ha exigido a Guardiola que se ponga al frente del proyecto y explique a los agricultores “con claridad y transparencia qué es lo que va a hacer la Junta de Extremadura para que termine el bloqueo y salga adelante”.