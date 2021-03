El alcalde de Cáceres dimitiría si la Junta aprobara la mina de litio

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, presentaría su dimisión si la Junta llegara a aprobar la mina de litio a cielo abierto en el paraje Valdeflores, aunque está convencido de que el proyecto es "imposible" ya que no recibiría la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) porque contraviene el Plan General Municipal (PGM).

Salaya ha convocado a los periodistas este viernes en la Plaza San Juan para valorar el rechazo de la Asamblea de Extremadura, con los votos a favor de PP y Unidas por Extremadura (UPE), y en contra del PSOE y Ciudadanos, a la moción de UPE que exigía a la Junta poner en marcha medios técnicos y jurídicos suficientes para rechazar el proyecto minero.

El alcalde califica de "episodio negativo y perjudicial para la ciudad" ese rechazo en la Asamblea producido este jueves, al tiempo que, irónicamente, ha felicitado a UPE por "conseguir dar un golpe al PSOE" con una moción "que debería haber salido adelante" y que "debería haberse consensuado", mediante acuerdo entre ambas formaciones a base de enmiendas.

La moción "tendría que haberse retirado por no contar con ese consenso para salir adelante", como sí sucedió a la hora de registrar una similar el Ayuntamiento de Cáceres, y que si fue aprobada por todos excepto Ciudadanos.

La Asamblea de Extremadura según Salaya "tiene mucho que aprender de la forma de proceder del pleno de Cáceres", y lo sucedido en el Parlamento regional "es un fracaso basado en una falta de diálogo por parte de los grupos políticos".

Esta situación, a su juicio, "ayuda a emponzoñar el debate de la mina, donde ya nadie sabe lo que pasa" y provoca que "los impulsores del proyecto minero se beneficien de la confusión".

Si bien, considera "tranquilizador" el mensaje del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, de que "se va a respetar el PGM de Cáceres".

"Encallado y enterrado"

En este contexto, el alcalde ha subrayado que el proyecto minero "está encallado y quedará enterrado", y anunciado, desde "la confianza del compromiso de Vara", que "si la Junta autoriza la mina de Valdeflores, el PSOE dejará de tener un alcalde en Cáceres" porque presentará su dimisión.

"Yo no voy a continuar siendo alcalde si un gobierno socialista da luz verde a este proyecto, por una cuestión de pura coherencia, después de haberme comprometido por todos los medios a evitar que haya mina en Cáceres", ha recalcado Salaya, quien tiene "confianza casi plena" en que el proyecto no puede salir adelante.

Así, ha pedido a la Junta garantizar la normalidad del proceso administrativo, al tiempo que ha instado a la minera Infinity Lithium a que, "si de verdad cree que tiene un proyecto, pida ya el permiso de explotación para que pueda decaer a la hora de recibir la DIA".

"La empresa sabe que su recorrido finaliza cuando solicite esa DIA" y por eso "pierde el tiempo con permisos de investigación, y seguirán especulando", ha destacado.

Una DIA que, según Salaya, no saldría positiva porque no cumple el PGM, que no permite la actividad extractiva en Valdeflores.

También ha descartado que la Junta contemple un Proyecto de Interés Regional (PIR) al respecto. "Estoy tan convencido de que el proyecto no saldrá adelante que me apuesto la alcaldía".