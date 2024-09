Nueva guerra en el Gran Teatro de Cáceres: la Diputación acusa a la Junta de “deslealtad”

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha criticado el incumplimiento de los estatutos del consorcio del Gran Teatro y ha mostrado su malestar por la presentación de la programación de otoño sin la presencia de los representantes de esta institución y municipales, una “deslealtad institucional”, y sin pasar la propuesta por el consejo rector.

El consorcio está conformado por la Junta de Extremadura, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Cáceres. En esa presentación, que tuvo lugar el pasado lunes en el Gran Teatro, con la presencia de la consejera de Cultura, Jóvenes y Deporte, Victoria Bazaga; y la directora del consorcio, Marisa Caldera, no hubo ningún representante de la Diputación ni del consistorio, ha apuntado.

Más allá de esa formalidad, Morales ha denunciado que la propuesta cultural no ha sido aprobada en el consejo rector del Gran Teatro, tal y como obligan los estatutos “y como se ha hecho siempre”. No obstante, el Gran Teatro de Cáceres ha explicado que la programación anual de 2024 se presentó al consejo rector en noviembre de 2023 y que el acto del pasado lunes donde solo participó la consejera de Cultura “se limitó a la promoción de las actividades previstas para este otoño”.

El presidente de la Diputación ha afeado estos hechos porque “los dos partidos políticos”, en referencia a PSOE y PP, “han gobernado las tres instituciones y siempre se ha sido escrupuloso y respetuoso”. Morales ha considera que “lo más grave es que lo dicen expresamente los estatutos del consorcio”, ya que una de las funciones que tiene el consejo rector es “aprobar, a propuesta de la Comisión Ejecutiva, el plan anual de actuaciones y proyectos”, que luego se traduce en la programación del Gran Teatro.

En su intervención, Morales ha insistido en que es obligatorio que pase por el consejo rector, que no se ha convocado. “No sé si la directora o la consejera”, en referencia a Caldera y Bazaga, “se han limitado a presentar algo que es unilateralmente elegido por ellas”.

Por su parte, el portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, también se ha pronunciado sobre esta polémica y ha señalado que se debe a una cuestión “logística”, “sin mala intención”. “Obviamente, nosotros no hemos participado en esa rueda de prensa, pero no creemos que haya habido una mala intención en absoluto, sino que se debe muchas veces a errores logísticos que muchas veces desde las administraciones lamentablemente se dan; siempre desde una buena fe”, ha argumentado el portavoz popular.

No es la primera vez que el presidente provincial muestra su descontento con las formas del consorcio en esta legislatura, ya que cuando se anunció el nombramiento de la nueva directora criticó que no se tuvieran en cuenta a la Diputación. Entonces señaló que no se les había informado convenientemente y amagó con retirar la aportación de la institución provincial al ente.