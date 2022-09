Fin de semana musical en Extremadura

Este fin de semana la música es la gran protagonista en Extremadura. Y lo será desde este viernes con el concierto de Deep Purple en el Teatro Romano, una de las bandas de la historia del rock más influyentes con más de 100 millones de discos vendidos, que regresa a España después de cinco años de ausencia, donde solo ofrecerá dos actuaciones, la primera de ellas en la capital extremeña.

Y así, del hard rock de Deep Purple se pasará el sábado al piano del artista italiano Ludovico Einaudi, que ya ha colgado el cartel de completo en el Teatro Romano. Mérida es la primera de las cuatro ciudades españolas en las que se podrá disfrutar en directo “de uno de los mejores pianistas del mundo” en “un escenario único para un artista único que, cara a cara con su piano, deleitará al público con sus creaciones”.

El broche a esta edición lo pondrá el veterano Manolo García, para el que tampoco quedan entradas disponibles.

El artista catalán ya fue el encargado de clausurar la edición del Stone en 2018 y el domingo volverá a cerrar el festival con un repertorio que aunará nuevas canciones pertenecientes a sus dos recién estrenados discos, ‘Mi vida en Marte’ y ‘Desatinos desplumados’, y sus éxitos más conocidos.

Loquillo en Don Benito

Y de Mérida a Don Benito, donde este sábado estará Loquillo, como cabeza de cartel en el Rock `N´ Blues Festival de Don Benito. También formará parte del cartel el grupo The Flaming Shakers, considerado por la crítica especializada como el mejor tributo a The Beatles de Europa, dando la oportunidad de revivir los recuerdos a los más mayores y permitir a las nuevas generaciones descubrir cómo era la música de The Beatles en directo.

Además, se contará con un homenaje a Elvis Presley realizado por Joe Lewis Elvis.

Completa el cartel Riverside Blues, veterana banda de Murcia con gran experiencia en festivales del género y salas y locales de directo, formada por Cayetano Guirao voz y armónica, gran cantante y artista. Andrés López Bravo, bajo y guitarra espectacular. Manuel Slim Gómez guitarra y voz leyenda del blues en español junto a su grupo los Bluesfalos de quien interpretará algunos clásicos de la banda en el festival. Fiti Espejo batería, maestro del ritmo también de la banda de Manuel presentan un repertorio de auténticas versiones del blues de todos los tiempos y temas de los bluesfalos

Las entradas tienen un precio de 25 euros anticipadas y 30 euros en taquilla.