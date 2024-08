El ministro de Transportes espera desbloquear en septiembre la decisión del trazado AVE Navalmoral-Madrid

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado que en septiembre tomará la decisión de por dónde irá dentro de Castilla-La Mancha el trazado de la alta velocidad Extremadura-Madrid, con lo que se desbloquearía el conflicto con esa Comunidad y se podría agilizar por fin un tramo que lleva un retraso de casi tres años por ese motivo.

Una decisión del trazado -la zona de Toledo capital por dónde pasa y por qué estación, o si se soterra o no en Talavera de la Reina- que se tomaría “espero que en paz y en armonía.Y si no puede ser en paz y en armonía, pues tomaremos una decisión unilateral, qué le vamos a hacer. Pero en todo caso esa esa decisión se va a hacer pública en el mes de septiembre y Extremadura verá por fin desbloqueado su trazado, el trazado pendiente de realizar”.

Han sido declaraciones de Puente en una comisión del Senado en Madrid donde ha comparecido este viernes para responder a preguntas de los senadores sobre cuestiones de su departamento, y en este caso del extremeño Ángel Pelayo Gordillo Moreno, de Vox, sobre el retraso en la alta velocidad.

Desde hace casi tres años, el estudio informativo del tramo entre Navalmoral/Talayuela (Cáceres) y Madrid, oficialmente denominado Madrid-Oropesa, está pendiente de aprobación y por tanto no se pueden redactar los proyectos ni adjudicar ni realizar las obras, debido a las alegaciones contra el estudio hechas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y los ayuntamientos de Toledo y Talavera.

El Ministerio de Puente, y de sus antecesores en el cargo, está intentando llegar a soluciones pactadas que parecen no haberse conseguido a juzgar por lo dicho este viernes por el ministro y ex alcalde de Valladolid. Un Puente que ya dijo a principios de año que iba a tomar una decisión “inmediata” caso de no haber consenso.

“Como usted sabe”, ha respondido al senador extremeño Gordillo, “ha habido conflictos importantes en algunos territorios en relación con el trazado.Sí le voy a decir una cosa: en septiembre, espero, desbloquearemos definitivamente el trazado pendiente de Madrid,Extremadura”.

El ministro ha reiterado que administrativamente se troceará el expediente y estudio informativo dentro de Castilla-La Mancha, y se irían poniendo en servicio paulatinamente las partes hechas.

Alta velocidad Madrid-Lisboa, por Badajoz

Otro asunto sobre el que se ha pronunciado a preguntas de los senadores es por la conexión completa en alta velocidad Madrid-Lisboa, que Óscar Puente ha venido a decir que sí o sí será por Extremadura (Badajoz), como traza natural ya que la línea Lisboa/Oporto-Salamanca tiene como papel natural comunicar Portugal con Francia por Irún, y con un buen peso en tráfico de mercancías.

“Las conexiones Portugal-Madrid, digamos, se explican muy fácil si pensamos en un peine”. Al norte del mismo estaría la conexión Vigo-Oporto, “que es la que más interesa al Gobierno portugués. Que nos engañemos, nosotros pensamos en la conexión Madrid-Lisboa, pero Portugal está pensando en la conexión con Vigo, porque es la que más le interesa. A veces no somos conscientes de que la cornisa atlántica de la península es el territorio más poblado de la península, más incluso que el corredor mediterráneo, y por tanto Portugal tiene interés en conectar su zona más poblada, Lisboa y Oporto, con Vigo”. Un interés “prioritario en esa primera 'púa' del peine”.

La segunda conexión con España “en la que más interés tienen, es en la conexión Lisboa-Salamanca, que obviamente a los castellanos y leoneses nos importa mucho, sobre todo pensando en el tráfico de mercancías hacia Europa. Por tanto no es la, digamos, la parte de la traza ideal para la conexión con Madrid, y por tanto la conexión Madrid-Lisboa no se va a realizar a través de Salamanca”.

“La conexión Madrid-Lisboa es la tercera en ese 'peine' y es la que se va a desarrollar por Badajoz”.

“Y por último está la conexión sur, la conexión por Faro, Faro-Huelva, que sería la cuarta de las conexiones que digamos existe en el imaginario colectivo de los portugueses. Está, digamos, para conectar Portugal con España”.

“Por tanto”, aseguraba el ministro en el Senado, “mi respuesta es: la conexión Madrid-Lisboa se hará por Badajoz, no por Salamanca”.

La de Salamanca es un enlace, añade Óscar Puente, más pensando en la salida por Irún que en la llegada a Madrid. “Obviamente no el mismo encaje o el mismo sentido, aunque una vez que se construya también podrá servir, puesto que Salamanca hoy está comunicada también en tren con Madrid”.