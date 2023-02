Red EME: una hermandad de 1.847 empresarias extremeñas, donde colaboran y se empoderan para competir al más alto nivel

Pertenecer la RED EME (Estrategia de Mujeres Empresarias de Extremadura) no es pertenecer a una asociación empresarial más de las muchas que hay, es algo más, es algo así como una hermandad, una asociación con alma, una plataforma donde las 1.847 mujeres que la componen se ayudan entre sí, conversan todos los días a través de un grupo de Telegram, y han creado una seña de identidad y unas sinergias que las ha empoderado para competir al más alto nivel.

Ser una empresaria “EME” significa formar parte de un grupo de empresarias muy heterogéneo, con profesionales de todos los campos, por lo que se convierte en una red de ayuda que abarca un amplio espectro de conocimientos y cualificaciones.

Es una red creada para dar visibilidad a las mujeres empresarias de Extremadura y para que puedan hacer networking entre ellas, pero también es una red de ayuda “lo que no sabe una lo sabe la otra… las mujeres es lo que tenemos, que nos ayudamos entre nosotras, de manera desinteresada, aunque, por supuesto, no somos una ONG, la idea es facturar, sin facturación una empresa no se mantiene”, ha señalado en declaraciones a el Diario.es Extremadura la directora general de Empresa de la Junta de Extremadura, Ana Vega.

EME nació en 2018de la necesidad de dar visibilidad a las mujeres empresarias. “Ese año fui a una Feria Gourmet en Madrid, donde había bastantes empresas extremeñas. Detrás de cada stand había muchísimas mujeres, pero cuando fui a ver el catálogo de la feria me di cuenta de que todos, prácticamente, eran hombres. Pregunté a las mujeres qué relación tenían con la empresa en la que estaban, unas me dijeron que era la hija, otra la mujer, otra la hermana, y claro que cómo iban a estar ellas en el catálogo y no ellos”.

“Ahí me di cuenta de que era necesaria una herramienta para dar visibilidad a las mujeres empresarias, porque hay muchas, pero no se nos ve, y si no se nos ve no podemos ser referente para que otras mujeres y, sobre todo, para las jóvenes, para que se animen a emprender”.

De inmediato, Ana Vega se puso manos a la obra creando la Estrategia EME, implicando en este proyecto a numerosos colectivos que trabajan con mujeres como Fademur, la Fundación Mujeres, el Instituto de la Mujer de Extremadura, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), la Organización Regional de Mujeres Empresarias de Extremadura (Ormex), así como las Cámaras de Comercio y las Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz, entre otras.

La idea era crear un espacio donde las mujeres pudieran hablar de sus retos empresariales, de sus sueños, de sus miedos, donde minimizar la soledad en la que muchas veces se encuentran las empresarias cuando inician su proyecto, recalca Vega.

Un espacio para mujeres donde poder hablar de negocios

“Las mujeres por motivos culturales asumimos papeles que los hombres hacen en menor medida, como el cuidado de la casa, de los hijos, de los mayores, y no teníamos un sitio donde hablar de negocios, como sí lo tienen ellos, que lo hacen en restaurantes, en bares, y en unos horarios en los que nosotros no podemos porque estamos en otras prioridades, lo que hace que no pongamos a nuestras empresas en el lugar que les corresponde”, afirma.

Se comenzó con la celebración de los desayunos de “Conectadas en EME”, cada mes en una localidad diferente, donde las mujeres tienen un minuto para presentarse y contar qué servicios ofrecen sus empresas; a continuación se ofrece una charla ofrecida por alguna experta integrante de la red sobre temas de interés como digitalización, marketing, fidelización de clientes, gestión del tiempo, técnicas de venta, o información financiera y fiscal, entre otras muchas, y se finaliza con un desayuno informal, que las empresarias aprovechan para establecer contactos. Una especie de BNI (Business Network International) femenino, pero totalmente gratuito para ellas, porque está íntegramente financiado por la Junta de Extremadura.

Durante la pandemia, se hicieron online, con una periodicidad semanal, hasta que se pudo recuperar la presencialidad. Hasta el momento se han celebrado un total de 62 encuentros, en el que “hemos recibido más formación que en un máster, no sólo aprendemos de las mujeres de la red, sino que las conocemos y sabemos a quién tener que recurrir si necesitamos un servicio”, explica la directora general.

En la actualidad son 1.847 mujeres las que conforman EME, que cuenta con un catálogo profesional de más de 302 empresarias de diferentes ámbitos. Cuentan también con un grupo de Telegram, en el que diariamente se plantean dudas, se responden, se animan, y se invitan a participar en eventos. “Empezamos con un grupo de whatsapp, pero tuvimos que emigrar a Telegram porque no nos permitía seguir incorporando a más mujeres, ya somos más de 350 en él”.

Vega destaca el éxito que tuvo la I Feria de Mujeres Empresarias que se celebró en las instalaciones de Feval, en Don Benito, el año pasado, y que este año repetirá con más de un centenar de stand, los días 10 y 11 de marzo. Habrá charlas, desfiles de moda, show cooking, y demostraciones de productos.

No existe en España una red empresarial femenina similar, “yo he viajado por muchas comunidades autónomas y cuando cuento esta experiencia, que tenemos una red con 1.847 empresarias activas, me dicen que es algo único, y en muchas me piden información sobre EME para poder replicar el modelo, como es el caso de Valencia”.

La cara visible de EME

Chelo González, técnica de la Dirección General de Empresas de la Junta de Extremadura, es la coordinadora y la cara visible de la Red EME. Participa en el grupo de Telegram como una más, y está atenta a todas las inquietudes de las empresarias que forman parte de la plataforma para darles solución.

Para ella, el éxito de EME reside en que es una red que funciona prácticamente sola, “no va encauzada por la Dirección General de Empresas, las verdaderas protagonistas son las empresarias, que son las que deciden la programación formativa”.

González, al igual que Vega, considera que no hay una red igual en España, tan activa, con tanto potencial y con tantas mujeres formando parte de ella y de un catálogo profesional que abarca todos los ámbitos empresariales.

“Lo que más ha calado en los desayunos de Conectadas en EME es la presentación de un minuto que hacen cada una de las asistentes, porque ahí tienen la oportunidad de presentar sus servicios y de vender, e incluso de la creación de nuevo proyectos de la unión entre ellas”.

Y, de hecho, surgió el amor (empresarial)

EME no sólo ha servido para que las empresarias extremeñas se sientan acompañadas en un mundo cada vez más difícil y competitivo. También ha hecho de “celestina empresarial” uniendo a empresas y a profesionales autónomas, que antes iban por libre, para crear empresas más grandes.

Es el caso de María José Gómez y Susana Gallardo, de “3,2,1 ¡Vende!”. Se conocieron en uno de los primeros desayunos de Conectadas en EME, y allí surgió el “amor empresarial”, “rápidamente nos dimos cuenta de que juntas no íbamos a sumar, sino a multiplicar, como así ha sido”. Ambas venían de una larga trayectoria empresarial, de más de dos décadas en multinacionales del ámbito del comercio y el marketing, que un día decidieron poner en valor su experiencia y ser las dueñas de su propio destino. Para ambas, EME “ha supuesto una oportunidad única para encontrar a nuestra media naranja profesional”.

La Red EME, todo un acierto

Así lo entiende Ángela Caminero López de Silva, coach de liderazgo que trabaja con empresarios y autónomos en el desarrollo de sus potencialidades desde diferentes áreas, “somos una gran familia”, la Red EME “ha conseguido unir a mujeres de toda Extremadura, ha propiciado que se nos conozcamos empresarias del sur, del centro, del norte, algo que es muy importante si tenemos en cuenta lo grande que es el territorio extremeño”.

“Gracias a los encuentros periódicos a los que nos convocan se crean sinergias, se encuentra trabajo y nos da muchísimas herramientas para tener visibilidad, desde la Feria de Mujeres Empresarias, al catálogo online de mujeres EME y formación continua, a través de los desayunos formativos que hay cada mes”. Caminero considera que “cuando hay algo que funciona hay que decirlo y EME funciona, es algo que todo el mundo debe saber”,

De la misma opinión son Ainoha y Thais, de “Be Cherry Cosmetics”. Acaban de lanzar una línea cosmética hechas con aceite y extracto de cereza como ingrediente principal. Conocieron EME en la I Feria de Mujeres Empresarias, organizada por la Dirección General de Empresas de la Junta de Extremadura. “Para nosotras supuso un gran escaparate para darnos a conocer y, sobre todo, para conocer a otras mujeres emprendedoras, muchas de larga trayectoria, que nos han servido de ejemplo y ánimo”. El grupo de Telegram, muy activo, “nos ayuda a crear sinergias y a mantenernos actualizadas en diversos campos que son indispensables para todas”.

Para Arancha Blanco Kenai, fundadora de “Nahurakeni Manos a la Moda”, especializada en la confección de ropa tejida a mano, donde se funden las tendencias urbanas y cosmopolitas con las tradicionales, EME fue todo un descubrimiento. Después de vivir 9 años en Argentina, volvió a Extremadura, su tierra, para continuar con el proyecto artesano y social que inició en tierras andinas. “Cuando conocí EME dije: ¡guauu! No podía imaginar que hubiera algo tan impresionante. Planteé por la red un problema para acudir a una licitación y rápidamente se pusieron en contacto conmigo abogadas, informáticas, emprendedoras que ya habían acudido a licitaciones, que me dieron soluciones”. Ojalá, dice, la red dure mucho tiempo.

Sara Moraga, de “SM. Servicios Medioambientales” destaca la amplia formación que ofrece EME para desarrollar tu idea de negocio, su potencial como espacio para el networking y, sobre todo, la gran implicación personal y profesional de “Ana Vega y Chelo González, que son el alma de este precioso proyecto”.

Si Ana Vega fue la promotora de Conectadas en EME, Chelo González, técnico de la Junta de Extremadura, es la cara visible de la red, que acompaña a todas las emprendedoras en todos y cada uno de los eventos y mantiene una relación personalizada con cada una de ellas.

La conclusión a la que llegan todas sus integrantes es que si EME no existiera habría que inventarla.