Valencia del Ventoso rendirá homenaje a Francisco Granado, 60 años después de su ejecución

La localidad pacense de Valencia de Ventoso rendirá homenaje este sábado, 19 de agosto, al anarquista Fernando Granado Gata, ejecutado por la dictadura franquista hace 60 años.

El acto ha sido organizado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX), los sindicatos CNT Extremadura y CGT, junto con el Ayuntamiento de Valencia del Ventoso, han informado en nota de prensa este miércoles.

Francisco Granado Gata nació en Valencia del Ventoso en 1935, emigró a Madrid en busca de trabajo y después a Francia, donde entró en contacto con el movimiento de resistencia antifranquista anarquista y formó parte de las Juventudes Libertarias que, junto a CNT y FAI, integraban el Movimiento Libertario Español. Volvió a España de forma clandestina en 1963 porque perteneció al grupo de Defensa Interior para participar en acciones contra el régimen franquista.

El 31 de julio de 1963 fue detenido junto con otro compañero, Joaquín Delgado Martínez, y fueron acusados de unos atentados que no habían cometido. Mediante proceso sumarísimo en Consejo de Guerra, en 17 días, fueron torturados y obligados a confesar la autoría de los atentados y juzgados sin garantías procesales, sentenciados y condenados a pena de muerte por el garrote vil.

Desde ARMHEX han señalado la falta de pruebas del Tribunal para justificar la sentencia y los malos tratos que recibieron durante seis días Granado y Delgado, además de denunciar las irregularidades que presentaba el consejo de guerra de la dictadura. Han resaltado la autoría de los atentados en Sergio Hernández y Antonio Martín, quienes reconocieron ante notario la responsabilidad de la colocación de los explosivos, así como sus declaraciones ante medios de comunicación internacionales.

Granado y Delgado “no tuvieron un juicio justo” porque fueron juzgados por un órgano dependiente y parcial de la dictadura, no pudieron elegir un abogado, debían nombrar como defensor a un militar o les era nombrado uno de oficio, no podían intervenir durante las diligencias sumariales, el plazo para preparar la defensa era máximo de tres horas, mientras que la sentencia no se podía recurrir.

En ese sentido, la ARMHEX recuerda “que esos dos hombres murieron por algo, por algo tan importante como sus ideas, su oposición a la dictadura y lucha por la libertad”.

La asociación expresó en 2015 la solidaridad con las familias de las víctimas ante la lucha de las instancias judiciales nacionales e internacionales para hacer efectiva la nulidad radical que les condenó, para que sean repuestos en su dignidad y los derechos de los que se les privó, explican en el comunicado.