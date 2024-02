El juzgado de Plasencia archiva la causa contra el jefe de la Policía Local por el uso indebido del coche oficial

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Plasencia ha archivado la causa que se seguía contra el jefe de la Policía Local placentina, Enrique Cenalmor, por un presunto delito de malversación de caudales relativo al uso indebido de un coche oficial.

De esta forma, el Juzgado ha dictado un auto de sobreseimiento provisional y archivo de lo actuado de la causa que se seguía contra el mando policial por el uso indebido de un coche oficial asignado a la Policía Local, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX).

El auto concluye que, una vez practicadas el conjunto de las diligencias, ha quedado acreditado que “si bien el vehículo fue empleado para fines ajenos a la función policial, no es posible, por falta de pruebas, atribuir al investigado la comisión del delito”. La investigación se abrió a raíz de una serie de viajes realizados a Portugal con fechas 8 de octubre de 2022 y 23 de agosto de 2023.

En cuanto al primero, ha quedado acreditado, indica la resolución, que el mismo “tuvo carácter oficial”. Con respecto al segundo, “más controvertido”, señala el juez instructor, “no ha podido acreditarse que fuera el investigado el que hizo empleo del vehículo”.

El auto recoge en los razonamientos jurídicos que para ese vehículo no existe un protocolo de utilización, de modo que las llaves del vehículo se encuentran a disposición del conjunto de los agentes que componen el cuerpo de Policía Local de Plasencia, por lo que no tienen que registrar su empleo en documento alguno. Asimismo, apunta que estuviera o no trabajando esa mañana el investigado, “lo cierto es que no existe ni una sola prueba que permita situar al investigado a los mandos del vehículo policial ese día”.

De esta forma, se ha decretado el archivo provisional de la causa habiéndolo interesado así también el Ministerio Fiscal. El auto no es firme y contra el mismo cabe recurso de apelación ante la Audiencia provincial de Cáceres.