El intendente de la Policía de Plasencia declarará como investigado por el viaje a Portugal con un coche camuflado

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Plasencia ha citado a declarar el próximo 26 de septiembre como investigado al intendente de la Policía Local, Enrique Cenalmor, al tratarse de la persona que presuntamente conducía el vehículo policial camuflado que se saltó cuatro peajes en Portugal.

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha afirmado este martes que el hecho de que el Juzgado haya citado a declarar como investigado a un mando de la Policía Local “no resulta agradable”, a la vez que ha mostrado su total respeto por la actuación judicial “sobre todo porque se trata de alguien de esta casa”. “Los que confiamos en el estado de derecho y en la justicia sabemos que, si algo se ha hecho mal, pues habrá sus consecuencias, pero también es verdad que la presunción de inocencia es lo primero que tenemos que abordar”, ha señalado el primer edil a preguntas de los periodistas.

Pizarro ha agregado que “hasta que no exista una sentencia judicial, no puedo hacer otra cosa que respetar la acción de la justicia, antes de que eso suceda y después también”. “Lo que sí puedo decir desde un punto de vista más personal es que esto no es agradable en absoluto, más que nada porque daña mucho la imagen de esta casa y de la Policía Local, que es un cuerpo en el que se confía mucho por parte de los ciudadanos y cualquier obstáculo que se ponga en el camino de entorpecer esa confianza no deja de ser complicado”, ha subrayado.

De igual forma, el primer edil ha aseverado que “no es la primera vez que trabajadores municipales, por razones diversas, han estado implicados en cuestiones judiciales, si bien es cierto, que en la mayor parte de ellas se demostró su inocencia”. Tras confirmar que el Ayuntamiento placentino está personado en el caso en calidad de perjudicado, Fernando Pizarro, ha insistido en que “cuando haya una sentencia el Gobierno local actuará en virtud a ésta”.

El 19 de octubre de 2021, el Ayuntamiento placentino recibió una notificación del Ministerio de Sanidad en la que se informaba de que un vehículo policial, incautado en operaciones de droga cuyo uso está cedido a la Policía Local placentina, se saltó el 23 de agosto de 2020 cuatro veces el peaje en una vía portuguesa, lo que generó una multa de 70,70 euros. Al día siguiente, el Gobierno local solicitó al intendente de la Policía Local información al respecto, una petición que no obtuvo respuesta, y que fue actualizada en cuatro ocasiones más, la última el 11 de noviembre de 2022.

Por este motivo, la Junta de Gobierno local decidió encargar por decreto a otro mando policial, al segundo en el escalafón, que asumiera la investigación reservada abierta para saber quién conducía el vehículo camuflado. Dicho mando renunció a realizar dicha investigación tras alegar que existía una denuncia interpuesta ante la Policía Nacional por los mismos hechos por parte del Consistorio.

El pasado mes de junio, la Policía Nacional concluyó la investigación para averiguar si ha existido un mal uso del vehículo policial y puso el informe a disposición del Juzgado.